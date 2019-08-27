Финансы

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПросрочка по потребительским кредитам в РФ снизилась вдвое

С середины 2016 года зафиксировано снижение уровня просрочки по потребительским кредитам с восьми до четырех процентов. Соответствующие данные были предоставлены по результатам исследования, проведенного специалистами РЭУ имени Плеханова.
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с чего всё началось

Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

В крупнейших российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам. В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается.
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