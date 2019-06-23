Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:36, Вашингтон
Политика
Жители Тбилиси разочарованы приостановкой турпотока из России
Жители грузинской столицы Тбилиси, занятые в сфере туристических услуг, разочарованы решением Москвы приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией.
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Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
На Украине задержали группу, готовившую провокации на «Марше равенства»
Правоохранители задержали девять человек, которые готовили провокации на "Марше равенства" в Киеве, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира
Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах
К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси
Обновлено вчера в 06:51
Культура
Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»
Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено вчера в 11:52
Армия и оружие
В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве
«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате ЧП с катером в Тверской области
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Битва за Беларусь: 75 лет назад началась операция «Багратион»
75 лет назад, 23 июня 1944 года, началась наступательная операция «Багратион», в результате которой полностью освободили Беларусь, часть Прибалтики и Польши от немецкой оккупации.
Обновлено вчера в 23:22
Технологии
NASA представило приложение для создания селфи в космосе
Обновлено вчера в 07:44
Армия и оружие
ВКС передали два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космические силы РФ получили два вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник", способного сбивать ракеты противника с помощью широкого спектра воздушных средств поражения.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолёта Ми-28НМ.
Обновлено в 02:54
Политика
Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии
Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено вчера в 19:58
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем-иностранцем
Дочь певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем, сообщает Starhit.
Обновлено в 03:07
Наука
Древние люди умели готовить картофель 100 тыс. лет назад
Обугленные кусочки клубней попадались часто, поэтому специалисты сделали вывод, что картофель оказался в огне не случайно, сообщает Naked-science.ru.
Обновлено вчера в 10:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G
Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия
Сгорела конюшня: в Екатеринбурге ночью полыхал ЦПКиО
Обновлено в 02:26
Происшествия
Истребители вылетели на перехват пассажирского лайнера в Лондоне
Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
В Тбилиси хулиганы напали на съемочную группу телеканала «Россия 24»
На журналистов телеканала «Россия 24» во время интервью напали националисты в Тбилиси, сообщается 22 июня на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:51
Армия и оружие
«Ночной охотник» показал новую фигуру высшего пилотажа
Опубликованы кадры новой фигуры высшего пилотажа, которой пока нет даже названия. Ее выполняет российский вертолет Ми-28 «Ночной охотник».
Обновлено в 00:19
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек
Обновлено в 02:17
Политика
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Российские авиакомпании, выполняющие полеты в Грузию, фиксируют массовую сдачу авиабилетов на данном направлении.
Обновлено вчера в 08:39
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Кино
Звезда «Мира Дикого Запада» сыграет в «Противостоянии» Стивена Кинга
Как утверждает издание Deadline, главную роль исполнит звезда вселенной "Люди Икс" и сериала "Мир дикого запада" Джеймс Мэрсден.
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51