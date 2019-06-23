На 35% выросли просроченные долги по ипотеке в РоссииВсе новости (Нижний Тагил) вчера в 05:48

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Общий объём просроченных долгов по ипотечным кредитам в России к концу апреля 2019 года достиг 80 млрд рублей. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследования «Эквифакс».

На 35% выросли просроченные долги по ипотеке в России

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