Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
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Исследование выявило рост просроченной задолженности по ипотеке в России

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Просроченные долги россиян по ипотеке за год увеличились более чем на трет

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Газета.Ru05:43

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Накануне.Ru03:15

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

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News.ruвчера в 21:13

Долги по ипотеке выросли на треть в России

Телеканал 360°03:46
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Кинотеатры Грузии приостановили показ фильмов, озвученных на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».
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