Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
«На наше счастье мы не Америка»: ипотечный пузырь раздулся, но пока не лопается
Комсомольская правда06:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:16, Ашберн
Политика
Грузия начала искать замену российским туристам
Посольства Грузии за рубежом начали кампанию по привлечению туристов после того, как Россия приостановила авиасообщение между странами.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Журнал National Interest сообщил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии на один шаг приближает ядерную войну этой страны с Пакистаном.
Обновлено в 03:55
Футбол
Сборная Аргентины вышла в четвертьфинал Кубка Америки
Сборная Аргентины по футболу вышла в четвертьфинал Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман поразила своим фото топлесс
Актриса озадачила поклонников неожиданным снимком. Фанаты 52-летней Николь Кидман в шоке.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Уроженку России обнаружили мертвой в США
Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.
Обновлено в 17:01
Футбол
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»
Обновлено в 09:07
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Общество
Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ
Президент США Дональд Трамп по ошибке разместил в своем Twitter тег на русскоязычный аккаунт якобы русскоязычной версии издания Wall Street Journal, сообщает в воскресенье ресурс Huffpost.
Обновлено в 14:38
Автоспорт
Даниил Квят: пытались взять максимум от гонки во Франции
Обновлено в 16:45
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Политика
В Праге проходит митинг с требованием отставки премьера Чехии
Около 250 тыс. человек принимают в воскресенье участие в митинге с требованием отставки лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан") Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
Обновлено в 12:45
Общество
Полиция задержала двух провокаторов на митинге в Петербурге
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Грозном уничтожен напавший на сотрудников ДПС
В Грозном уничтожен бандит, напавший на сотрудников ДПС, сообщил «Интерфаксу» источник в СКФО.
Обновлено в 13:50
Футбол
Легенды «Реала» сыграли с легендами «Челси» в Мадриде
В Мадриде сошлись легенды «Реала» и «Челси». И устроили звездопад и голевую феерию.
Обновлено в 15:53
Политика
Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе назвал абсурдом информацию о возможном штурме телекомпании «Рустави 2».
Обновлено в 13:35
Космос
Хакеры похитили у НАСА данные о миссиях на Марс
Хакеры проникли в сеть Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и похитили почти 500 мегабайт данных о миссиях на Марсе.
Обновлено вчера в 09:20
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Здоровье
Названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни на 10 лет
Британским специалистом в области геронтологии Обри Ди Греем названы рекомендации для увеличения продолжительности жизни как минимум на 10 лет.
Обновлено в 17:10
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации в народные депутаты кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
Обновлено в 16:59
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на появившуюся в СМИ информацию о том, что у него рак мозга.
Обновлено в 15:56
Общество
Уехавшие в Грузию сыграть свадьбу россияне не смогли вернуться
Пара из Челябинска улетела в Грузию, чтобы сыграть свадьбу, и теперь не может вернуться на родину из-за отмены авиасообщения между двумя странами.
Обновлено в 15:09