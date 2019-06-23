Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
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Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
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«На наше счастье мы не Америка»: ипотечный пузырь раздулся, но пока не лопается
Комсомольская правда06:43
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