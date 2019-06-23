Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

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