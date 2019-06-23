Финансы
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 20:31
Подробнее о событии
Показать все источники
«На наше счастье мы не Америка»: ипотечный пузырь раздулся, но пока не лопается
Комсомольская правда06:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Драка Алибасова с диетологом попала на видео
Обновлено в 04:44
Происшествия
Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию
Обновлено вчера в 10:09
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено 21 июня в 14:32
Происшествия
Полиция отпустила замглавы петербургского штаба Навального
Замглавы штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Ольгу Гусеву отпустили из отдела полиции, сообщил в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.
Обновлено в 07:36
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
Семилетняя крымчанка попросила Зеленского освободить ее отца
Семилетняя девочка из Севастополя обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой содействовать освобождению ее отца, которого задержали в начале месяца при пересечении украинской границы.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
Год назад в июне в Киеве уже проходил гей-парад.
Обновлено в 06:03
Политика
Косачев назвал ответственного за протесты в Грузии
Власти Грузии переложили на РФ ответственность за случившиеся в стране беспорядки и провокации.
Обновлено в 06:48
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Ученые зафиксировали рекордное таяние ледников в Гималаях
Исследования показывают, что ледники в Гималаях «претерпели значительную потерю льда за последние 40 лет, причем средняя скорость потери льда в XXI веке в два раза выше по сравнению с концом XX века».
Обновлено 19 июня в 19:53
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях
Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Хоккей
28 российских хоккеистов были выбраны на драфте НХЛ
В Ванкувере (Канада) состоялся драфт НХЛ-2019. По итогам были выбраны 28 российских хоккеистов.
Обновлено вчера в 18:10
Общество
Дело завели на заммэра Сум, пожелавшего участникам ЛГБТ-марша оказаться в концлагерях
Прокуратура открыла уголовное производство по факту высказываний заместителя мэра Сум Максима Галицкого, который считает, что геев и лесбиянок нужно отправлять в концлагеря.
Обновлено в 08:15
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Телеведущая и заслуженный врач России Елена Малышева высказала мнение о лучшей диете в мире. Она назвала лучшей средиземноморскую диету.
Обновлено в 05:00
Политика
Песков рассказал о подготовке к «Прямой линии» с Путиным
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут.
Обновлено в 07:46
Футбол
Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцев
Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест».
Обновлено в 08:12
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество
В Туле из-за сильной грозы объявлено метеопредупреждение
Регион может накрыть сильная гроза. Ожидается, что во время неё порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье
В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Технологии
В 2,5 раза дольше. Nokia представила аккумуляторы нового поколения
Nokia официально сообщила о том, что она разрабатывает новую технологию аккумуляторных батарей, которая обеспечит время работы в 2,5 раза дольше по сравнению с нынешней без увеличения объема и массы аккумулятора.
Обновлено в 03:32
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Игры
Коллекционные издания Cyberpunk 2077 раскупили за одну минуту
20 июня CD Projekt Red объявила об открытии предзаказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 в различных торговых сетях, а уже через пару минут студия начала получать возмущённые сообщения от фанатов - несмотря на слова разработчиков, приобрести коллекционку было нельзя.
Обновлено в 04:47
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Краснодар» нацелился на форварда «АЗ»
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес
Лада Дэнс рассказала, как увела женатого мужчину из семьи
Любовник выбрал Дэнс, а со своей женой вскоре развелся. Артистка не назвала фамилию этого мужчины, но отметила, что ухаживал он красиво.
Обновлено в 03:25