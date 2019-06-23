Финансы

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.
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Исследование выявило рост просроченной задолженности по ипотеке в России

Совокупный портфель просроченных долгов по ипотечным кредитам россиян за год вырос на 35% и по состоянию на 30 апреля достиг 80 миллиардов рублей против 59 миллиардов на ту же дату в прошлом году, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Газета.Ru05:43
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика

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Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках

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Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
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Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
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Обновлено в 12:20
Общество

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Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Общество

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Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Общество

В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов

Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
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Политика

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
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Обновлено в 17:57
Общество

Blablacar припомнили нелегалов

Перевозчики вновь потребовали блокировки сервиса в России Претензии российских автобусных перевозчиков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar дошли до арбитражного суда.
Обновлено в 18:42
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
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Проект в классическом жанре beat-em-up встречает графикой в стиле ретро и музыкой из оригинальных игр.
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Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

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Обновлено в 12:28
Происшествия

В Подмосковье девять человек пострадали в аварии с BMW

В Московской области девять человек пострадали в крупном ДТП.
Обновлено в 06:20
Гаджеты

Huawei готовится потребовать деньги с американских компаний, использующих её патенты

Попытки Huawei заставить американского оператора связи Verizon выплатить китайскому держателю патентов около $1 млрд лицензионных отчислений вызвали недовольство на самом высоком уровне, поскольку один из сенаторов США выступил с инициативой запретить Huawei на законодательном уровне отстаивать свои интересы в сфере патентного права в судах американской юрисдикции.
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В России выросли госрасходы на закупки лекарств

В первом квартале этого года государство выделило на закупки льготных лекарств на 38,7% средств больше, чем за аналогичный период годом ранее.
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Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Происшествия

Пропавших в Гималаях семерых альпинистов нашли мертвыми

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Авто

Названы регионы с самыми дешевыми подержанными машинами

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено в 03:07
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

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Космос

NASA обнаружило на Марсе возможные признаки жизни

На Марсе обнаружены необычно высокие уровни метана, которые могут свидетельствовать о жизни на планете.
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Онколог определил находящихся в группе риска по опасным видам рака

Ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Алексей Котельников рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, кто именно входит в группу риска этих самых опасных видов смертельного заболевания.
Обновлено в 17:10
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