Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%Коммерсантъ 01:37

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%. Ранее Центробанк сообщил, что за прель 2019 года банки выдали кредитов на 7,021 трлн руб.

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Политика Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Указ начнет действовать с 8 июля.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Общество По всей России пройдут акции против политических репрессий В одиннадцати городах России пройдут акции против политических репрессий.

Общество МЧС объявило экстренное предупреждение о непогоде в Краснодарском крае Ожидается гроза, ливень с градом и усиление шквалистого ветра до 20 метров в секунду.

Политика Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России Политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Футбол Сарри не рассчитывает на Хедиру и отпускает его в «Бешикташ» Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри не рассчитывает в следующем сезоне на полузащитника Сами Хедиру, передает "Советский спорт".

Происшествия В Киеве задержали людей, готовивших провокации на «Марше равенства» Украинские полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на «Марше равенства» в Киеве, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Технологии В тюрьмах США запретили учебники по программированию Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.

Шоу-бизнес Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.

Происшествия 400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.

Политика Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Гаджеты Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.

Общество Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс Королева Великобритании Елизавета II "в ужасе" покинула Букингемский дворец, поскольку туда были вызваны службы по борьбе с крысами и мышами.

Футбол Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ» Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Общество Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.