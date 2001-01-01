Экономика

Просроченная задолженность компаний растет пока на бумагеКоммерсантъ вчера в 18:18

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ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
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Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге

Коммерсантъвчера в 18:18

Рост кредитов нефинансовому сектору в апреле замедлился до 0,2%

Финмаркетвчера в 09:14

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Интерфакс24 мая в 09:13
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

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