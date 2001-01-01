Экономика
Просроченная задолженность компаний растет пока на бумагеКоммерсантъ вчера в 18:18
ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
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Просроченных долгов у предприятий РФ в марте оказалось втрое больше, чем годом ранее
Интерфакс24 мая в 09:13
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Управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск.
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Обновлено 25 мая в 10:01
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Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
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По меньшей мере 15 человек погибли в результате драки, которая произошла между заключёнными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии.
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Медики рассказали о ранних признаках деменции, к которой особенно предрасположены люди пожилого возраста.
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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сегодня установит свой последний рекорд в Серии А. Напомним, что после матча 38-го тура чемпионата Италии наставник покидает туринцев.
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