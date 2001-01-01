Финансы

Просроченная задолженность компаний растет пока на бумагеКоммерсантъ 18:18

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ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
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Просроченная задолженность компаний растет пока на бумаге

Коммерсантъ18:18

В апреле банковские вклады в валюте увеличились на 0,4%, рублевые - на 2,6%

Финмаркет10:21
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