Финансы
Просроченная задолженность компаний растет пока на бумагеКоммерсантъ 18:18
ЦБ учитывает тот же показатель на стороне банковской системы — формально просроченная кредиторская задолженность юрлиц по Росстату формируется не только банками, но это крупнейшая составляющая.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Хоккей
Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел
В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти".
Обновлено в 15:10
Политика
Пучдемона избрали в Европарламент
Пучдемон - номер один списка каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы).
Обновлено в 18:15
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел треснувший стеклянный мост в столице.
Обновлено в 18:02
Космос
NASA опубликовало изображение галактики Мессье 90
Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось с пользователями сети уникальным изображением галактики Мессье 90, полученным благодаря телескопу «Хаббл».
Обновлено в 18:58
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено в 16:29
Футбол
Завершился чемпионат России по футболу
Завершился сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Полная турнирная таблица размещена на сайте лиги.
Обновлено в 09:02
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 18:35
Авто
Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье
Стоит отметить, что Cullinans, минимальная цена которого составляет 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей), передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
Обновлено в 11:36
Хоккей
Тренер Финляндии: Канада была лучшей командой, с которой мы играли
Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал победу в финале ЧМ-2019 со сборной Канады (3:1). Дубль в финальном матче оформил капитан финнов Марко Анттила.
Обновлено в 18:25
Политика
Будущий президент Литвы призвал сменить риторику в отношении России
Напомним, Науседа и Шимоните, которые вышли во второй тур президентских выборов в Литве, рассказали, что думают об отношениях с Россией.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Происшествия
В мексиканской тюрьме сокамерники избили россиянина Макеева
Россиянина Алексея Макеева избили сокамерники в мексиканской тюрьме, сообщили РИА Новости в посольстве в Мехико.
Обновлено в 15:03
Религия
В РПЦ заявили о дефиците храмов в Москве и регионах
Сразу в нескольких регионах России наблюдается дефицит православных храмов.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Политика
Скандальное видео со Штрахе передала СМИ немецкая арт-группа
Обновлено в 09:32
Игры
«Ксершу» из России обвинили в расизме после перепалки в игре
После истории с Ceb началась охота на про-игроков, которые позволяли себе некорректные выражения в играх.
Обновлено вчера в 16:00
Авто
«АвтоВАЗ» срочно отозвал Lada XRAY Cross из-за брака рулевого вала
Более 7,2 тыс. автомобилей Lada Xray в РФ отзывает «АвтоВАЗ»
Обновлено в 16:54
Авто
Cupra представляет первые фотоснимки кроссовера Formentor
Как только Formentor поступит в продажу в следующем году, он станет первой автономной моделью Cupra.
Обновлено вчера в 08:50
Шоу-бизнес
Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери
Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о рождении дочери.
Обновлено в 09:29
Политика
В ЕР прокомментировали нападение хакасского чиновника на журналиста
Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену" с главой Ширинского района Хакасии Сергеем Зайцевым и сообщил, что в ближайшие дни комиссия по этике вынесет решение в его отношении.
Обновлено в 15:57
Политика
Ципрас объявил о проведении в Греции досрочных парламентских выборов
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в ночь на понедельник о проведении в стране досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 19:05
Происшествия
СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Ногинске
Следственный комитет России проведет проверку нападения бродячей собаки на двухлетнего ребенка в подмосковном Ногинске.
Обновлено в 19:09
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено в 09:19
Космос
Глава НАСА официально запустил проект по постройке лунной станции
"Силовой и двигательный модуль PPE станет краеугольным камнем для всей станции Gateway и ярким примером того, как сотрудничество с частными компаниями поможет НАСА максимально быстро вернуться на орбиту Луны и высадить первую женщину-астронавта на ее поверхность в 2024 году", — отметил Брайденстайн.
Обновлено 24 мая в 09:04
Политика
Зеленский заявил о важности запаха шаурмы у метро для Киева
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что запах шаурмы возле метро очень важен для столицы Украины, так как это одна из вещей, которые «делают Киев Киевом».
Обновлено в 10:54