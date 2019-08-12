с чего всё началось

Погибших на военном полигоне под Северодвинском пятерых сотрудников Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики похоронили в Сарове в Нижегородской области, заявил глава города Алексей Голубев.

Общество Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».

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Политика Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым В посольстве США на Украине прокомментировали визит президента России Владимира Путина в Крым.

Политика Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.

Происшествия В Москве умерла DJ Жанна Рассказова В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.

Космос В Сети показали марсоход от Land Rover Модель представляет собой модульный полностью электрический автомобиль, который может вместить до 4 астронавтов.

Политика Оппозиция одерживает победу на праймериз в Аргентине Представители оппозиции одержали победу на праймериз, состоявшихся в Аргентине 11 августа, передает канал TeleSur.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Общество Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Армия и оружие Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72 На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.

Футбол В ЦСКА рассказали о состоянии травмированных футболистов Футболисты московского ЦСКА Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, которые травмировались в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ФК «Сочи», прошли медицинское обследование.

Армия и оружие Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.

Политика Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой об инициировании переговоров с Украиной о пропуске на территорию полуострова вод реки Днепр.

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

Общество Названа победительница конкурса «Миссис Россия 2019» ИА "Ореанда-Новости" Корону победительницы национального конкурса красоты получила Екатерина Нишанова из Геленджика.

Авто Chevrolet рассказала о новом рамном внедорожнике TrailBlazer Рамный внедорожник будет представлен и за пределами КНР, где в модельном ряду он будет располагаться между Chevrolet Tracker/Trax и Equinox.

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Футбол Бывший футболист «Спартака» Шишкин подписал контракт с «Торпедо» Защитник Роман Шишкин подписал контракт с московским "Торпедо", выступающим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Происшествия Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест.

Происшествия Суд арестовал Костенка по делу об участии в беспорядках в Москве Басманный районный суд Москвы арестовал члена партии "Яблоко" Валерия Костенка по обвинению в участии в массовых беспорядках после несогласованной акции протеста в столице 27 июля.