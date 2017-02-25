Прощенное воскресенье: что говорить смс, стихи, извиненияВ городе R 01:31

Считается, что виниться нужно не только перед теми, с кем вы поссорились, но перед всеми знакомыми. Ведь иногда мы даже не догадываемся, что на нас кто-то обижен. Такие слова на Прощеное воскресенье можно сказать при личной встрече, а можно отправить коротким смс-собощением.

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