Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театреИнтерфакс 05:31
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
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Общество
МВД просит доступ к врачебной тайне россиян
Министерство внутренних дел обратилось к вице-премьеру Татьяне Голиковой с целью получить доступ к медицинской информации о жителях России, защищенной врачебной тайной, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
Обновлено в 04:33
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Политика
Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили
Владимир Путин посоветовал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в отстаивании прав человека начать с грузин, например с Михаила Саакашвили, вернув тому украинский паспорт.
Обновлено в 08:06
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии
Итоги шоу «Голос. Дети» проверит партнер Интерпола
Обновлено в 07:20
Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Пьяный житель Тюмени обстрелял маршрутку
В Тюмени задержали местного жителя, который обстрелял маршрутку из пневматики.
Обновлено в 08:38
Энергетика
Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа
Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Актер Артем Ткачук ранен ножом в Неаполе
Актер украинского происхождения Артем Ткачук получили ножевое ранение в Неаполе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:51
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть
Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Польша нашла замену российскому газу в Израиле
Возняк напомнил, что долгие годы страна жила на российском газе. Нынешний контракт с "Газпромом" действует до 2020 года.
Обновлено в 07:57
Общество
Шесть изменений, которые ожидают учеников России
Новшества появились по итогам форума «Национальные проекты – этап реализация» и направлены на изменения в сфере.
Обновлено в 07:14
Общество
Волгоград занял 11 место в рейтинге самых бедных городов России
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых бедных городов России.
Обновлено в 06:12
Кино
В «Игре престолов» нашли плагиат русских народных сказок
Обновлено в 08:58
Происшествия
Россияне создали крупнейшую в истории Белоруссии нарколабораторию
Крупнейшая в истории Белоруссии нарколаборатория ликвидирована в Минском районе страны, ее организовали трое граждан России.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Избранница Евгения Петросяна ответила на слухи о беременности
Недавно поклонники юмориста Евгения Петросяна обсуждали возможную беременность его избранницы — ассистентки артиста Татьяны Брухуновой.
Обновлено в 07:08
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Обновлено в 06:59
Происшествия
Дело сектантов, истязавших детей в Подмосковье, передали в суд
Лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма" предстанут перед судом по обвинению в истязании и сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними, которых удерживали в подвале в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 08:11
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье
Минздрав заключит контракты с госпиталем Тетюхина
Минздрав Свердловской области заключит контракты с госпиталем Владислава Тетюхина на сумму 193,5 млн рублей.
Обновлено в 07:46
Кино
Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»
Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15