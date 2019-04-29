Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театреИнтерфакс 05:31

В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".

Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре

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