Общество

В Москве простятся с Сергеем ДоренкоТАСС вчера в 17:05

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", причиной смерти журналиста стал разрыв аорты.
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Прощание с журналистом Сергеем Доренко пройдет сегодня на Троекуровском кладбище

Эхо Москвы01:30

А.Немерюк: Прощание с журналистом С.Доренко состоится 12 мая на Троекуровском кладбище

Агентство Москвавчера в 12:49

Москва онлайн покажет церемонию прощания с Сергеем Доренко

Москва 24вчера в 14:24

В Москве сегодня пройдёт прощание с Сергеем Доренко

Говорит Москвавчера в 17:01

Информацию о переносе похорон Сергея Доренко не подтвердили

Вечерняя Москвавчера в 12:54

Кремация журналиста Сергея Доренко состоится 12 мая

РИАМОвчера в 12:10

В Москве простятся с Сергеем Доренко

ТАССвчера в 17:05
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Футбол

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг»

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Обновлено вчера в 11:46
Шоу-бизнес

Максим Галкин впервые за долгое время показал Аллу Пугачеву

Максим Галкин регулярно публикует семейные фото и видео.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
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Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

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Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
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Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
Армия и оружие

Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»

Эксперты обратили внимание на комплекс, внешний вид которого достаточно сильно напоминает российские ОТРК «Искандер».
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

Эксперт объяснил появление звезд шоу-бизнеса на юбилее лидера ОПГ

Обновлено в 02:08
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
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Наука

Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек

В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
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Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено вчера в 13:58
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Президент „Барселоны“ поддерживает меня»

Хочу сделать следующий шаг в «Барселоне». Разговаривал с президентом клуба, он поддерживает меня.
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«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу

Досрочный выход команд в Премьер-Лигу гарантировало поражение «Томи» в матче 36-го тура с «Шинником» (0:1). Теперь клуб из Томска, располагающийся на третьей строчке, отстаёт от лидеров на семь очков и уже не имеет шансов догнать их.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Владимир Мамонтов рассказал, сколько продлится повторная экспертиза тела Доренко

Генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сообщил о примерных сроках повторной экспертизы тела журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Женщина с ребенком погибли при пожаре на Урале

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Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
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Слуцкая рассказала о тайном замужестве

Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных

В США и ЕС все чаще выступают против отказа в приеме наличных На этой неделе власти Сан-Франциско заявили о планах запретить магазинам, кафе, ресторанам и другим розничным точкам принимать к оплате только безналичные платежи.
Обновлено в 03:00
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
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Власти Сицилии раздают дома россиянам за 1 евро

Помимо обязательной символической платы в 1 евро для будущих жильцов есть только одно условие: за год отремонтировать дом, а некоторые из них пустуют не первый месяц, и также привести в порядок прилегающую территорию, если таковая имеется.
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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