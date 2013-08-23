Общество

Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря
РБК
09:23

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая умерла 8 декабря в возрасте 91 года, пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста. Об этом сообщил РБК член СПЧ Андрей Бабушкин.
РБК09:23

Подробнее о событии

Прощание с Людмилой Алексеевой пройдет 11 декабря в Центральном доме журналиста

ТАСС09:24

Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Людмила Алексеева

Life.ru10:09

Правозащитники вспомнили Людмилу Алексееву

News.ru12:39

Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Алексеева

РИА Новости09:36

Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

Вести.Ru09:55

Названо место прощания с Людмилой Алексеевой

Газета.Ru09:38

Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище

Говорит Москва10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Путешествия

Ростуризм намерен 10 декабря обсудить ситуацию вокруг «Жемчужной реки»

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов предложил 10 декабря провести межведомственное совещание по вопросам перевозки туристов оператора «Жемчужная река».
Обновлено в 16:28
Общество

Facebook запретил намеки на секс

Обновлено в 16:20
Транспорт

В России появится новая чартерная авиакомпания

Топ-менеджмент подмосковного аэропорта Жуковский работает над созданием авиакомпании под брендом WeGo Air.
Обновлено в 15:37
Общество

Тысячи Санта-Клаусов пробежали по улицам Мадрида

В воскресенье несколько тысяч человек, переодетых в костюмы Санта-Клаусов, приняли участие в забеге по центру Мадрида.
Обновлено в 16:36
Общество

Пропавшую кандидатку на титул «Мисс Вселенная» нашли в Таиланде

Эстер Бангура, представляющая на конкурсе "Мисс Вселенная - 2018" Сьерра-Леоне (Западная Африка), прибыла в Таиланд.
Обновлено в 16:18
Общество

Захарова показала «домик сапсанов» в шпиле здания МИД

Обновлено в 14:35
Общество

Хваставшийся одеждой от Gucci батюшка вернулся в Instagram

Обновлено в 12:51
Общество

Митинги в Кунцево теряют популярность

Митинги уже давно вызывают нарекания со стороны жителей района, поскольку большинство проживающих в Кунцево заинтересовано в программе реконструкции.
Обновлено в 16:03
Транспорт

«Яндекс.Такси» отменил функцию отложенного заказа в Москве

Агрегатор "Яндекс.Такси" отменил в Москве функцию отложенного заказа из-за уменьшения времени бесплатного периода парковки в городе с 15 до 5 минут.
Обновлено в 15:38
Путешествия

Названы самые популярные страны у российских туристов

Обновлено в 14:12
Общество

МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице

Обновлено в 15:28
Общество

Сотрудникам МЧС выдадут костюмы оленей и шапки с помпонами

В приказе от 14 октября «Об организации праздничной атмосферы в подразделениях федеральной противопожарной службы МЧС России в период новогодних и рождественских праздников» начальников подразделений обяжут обеспечить заступающую в новогоднюю ночь смену «праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами и белым кантом».
Обновлено в 12:11
Общество

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток в России

За первые десять месяцев текущего года был зафиксирован 3171 случай получения взятки (ст. 290 УК), что на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2899 случаев), следует из данных Генпрокуратуры.
Обновлено в 16:28
Общество

Директору Эрмитажа вручили французский знак отличия

Обновлено в 13:09
Общество

Подросток обвинил дизайнера Гошу Рубчинского в домогательствах

Позиция Рубчинского: Представитель дизайнера заявил изданию Hypebeast, что Рубчинский переписывался с Сильфверлингом, поскольку подросток собирался поучаствовать в кастинге для съемки лукбука.
Обновлено в 14:56
ещё по теме
Людмила Алексеева
Российский общественный деятель
Российский общественный деятель, участница правозащитного движения в СССР и постсоветской России, одна из основателей Московской Хельсинкской группы, с 1996 года председатель МХГ. В 2002-2012 годах - член Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. Являлась одним из организаторов и до 2008 года одним из трёх сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное