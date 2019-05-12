Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать телоИзвестия 01:44
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего. «Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении.
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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Хоккей
Путин объяснил частые победы своей хоккейной команды в матчах
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У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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Супруга музыканта Манагадзе обвинила таможенников в грабеже
Сотрудники таможни в аэропорту Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку XVIII века, принадлежащую швейцарскому фонду.
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
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Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
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WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
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Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
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Обновлено в 08:40
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Происшествия
Семьям жертв взрыва газа в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
На помощь пострадавшим направят 200-400 тысяч рублей Власти Ростовской области направят семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный по 1 млн рублей.
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Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото
В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Общество
В Эстонии перезахоронили останки 143 бойцов Красной армии
Власти Эстонии провели перезахоронение останков 143 бойцов Красной армии, погибших при освобождении страны от фашистов.
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Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
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На выборах в Индонезии погибли 500 человек
В Индонезии на избирательных участках во время самых масштабных выборов в стране погибли почти 500 человек.
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Дочь известного музыканта вышла замуж. Дочь Александра Серова сегодня вышла замуж: торжество состоялось в элитном поселке Барвиха.
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Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Движение машин на вылетных магистралях в сторону центра Москвы осложнилось, пробки могут сохраниться до 21:00 мск, сообщил в воскресенье столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
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Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга
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Алина Загитова порадовала поклонников фото в купальнике
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Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
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Происшествия
Опубликовано видео картин Айвазовского с затонувшего корабля
Видео с полотнами известного живописца Ивана Константиновича Айвазовского, обнаруженными на затонувшем более 100 лет назад корабле, опубликовано в Сети.
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