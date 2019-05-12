Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать телоИзвестия 01:44

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего. «Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении.
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Прощание с Сергеем Доренко отменили из-за запрета полиции выдавать его тело

РИА Новости02:34

Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится из-за запрета полиции выдавать его тело

ТАСС02:32

Прощание с Сергеем Доренко отменили

РБК02:08

В Москве отменена церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко

Эхо Москвы03:00

Прощание с Сергеем Доренко 12 мая не состоится

Москва 2401:57

Коллеги Доренко сообщили об отмене прощания с журналистом

Вечерняя Москва02:04

Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится

Говорит Москва01:32
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Сергей Доренко
Российский журналист
Российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва». С 1 сентября 2008 года до 1 июля 2013 года - главный редактор, радиоведущий радиостанции «Русская служба новостей». В прошлом - ведущий информационных программ «Время» и «Авторская программа Сергея Доренко» на канале ОРТ с октября 1996 по сентябрь 2000 года.
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