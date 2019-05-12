Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать телоИзвестия 01:44
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего. «Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении.
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Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
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Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
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В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
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Сине-бело-голубые подготовили специальные нашивки на лазурную форму, в которой выйдут на встречу с армейцами.
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Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде
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Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
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Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
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Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
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Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
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Блокчейн-смартфон HTC Exodus 1s позволит полноценно пользоваться кошельком Bitcoin и даже участвовать в майнинге
В скромном интервью нашим американским коллегам представитель HTC сообщил, что Exodus 1s блокчейн-смартфона предложит кое-что новенькое: он позволит полноценно пользоваться кошельком Bitcoin и, таким образом, станет таким же узлом сети, как и, к примеру, стационарные компьютеры.
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Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
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Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний
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UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
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Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
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В России автомобиль Bentley переделали в танк
В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
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Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
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Происшествия
В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице
В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
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Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5
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