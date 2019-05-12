Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать телоИзвестия 01:44
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено. Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего. «Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится», — отмечается в заявлении.
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