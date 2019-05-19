Футбол
Прошедший тур в бундеслиге стал самым результативным за 17 летМатч ТВ вчера в 12:16
В девяти матчах 34-го тура немецкой бундеслиги команды суммарно забили 41 гол, что стало лучшим показателем за 17 лет. В последний раз в чемпионате Германии подобная результативность была отмечена в 34-м туре сезона-2001/02, когда команды в сумме забили 44 мяча.
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