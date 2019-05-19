Футбол

Прошедший тур в бундеслиге стал самым результативным за 17 летМатч ТВ вчера в 12:16

В девяти матчах 34-го тура немецкой бундеслиги команды суммарно забили 41 гол, что стало лучшим показателем за 17 лет. В последний раз в чемпионате Германии подобная результативность была отмечена в 34-м туре сезона-2001/02, когда команды в сумме забили 44 мяча.
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В Бундеслиге прошел самый результативный тур с 2002 года

Soccer.ru01:50

34-й тур Бундеслиги – самый результативный за последние 17 лет

Бомбардир.ру03:42

Заключительный тур Бундеслиги-2018/19 стал самым результативным с 2002 года

Sport24.ruвчера в 20:07

В Германии сыграли самый результативный тур чемпионата за последние 17 лет

Матч ТВвчера в 20:36

В Германии сыграли самый результативный тур чемпионата за последние 17 лет

Sportbox.RUвчера в 20:36
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Футбол

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Архипова и Киселев стали победителями Московского полумарафона

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Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
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Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии

Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
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Кончита Вурст оценила песню Лазарева

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Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

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Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

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Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

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Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Общество

Студенту из Екатеринбурга грозит отчисление за участие в акциях

Студент Уральского государственного университета путей сообщения Антон Савельев рассказал, что ему грозит отчисление из-за участия в митингах против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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Быков: Сборную Швейцарии не стоит опасаться

«Сборную Швейцарии не стоит опасаться или бояться, ее стоит уважать», — заявил Быков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».
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Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирской области

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Юлия Скрипаль решила сделать заявление

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Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

На днях эксперты официально подтвердили факт накрутки голосов за победителя - Микеллу Абрамову, дочь певицы Алсу.
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Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
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Петербуржец отдал за «старинные» монеты два телефона

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Обновлено в 03:19
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