Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала летаРИА Новости 01:24
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала лета, в ночь на понедельник температура опустилась до 6,7 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
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Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США
В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Политика
Иран планирует выйти из ядерной сделки
Стоит отметить, что в субботу, 3 августа, глава МИД заявлял о том, что Иран планирует предпринять дополнительные меры в отношении ядерной сделки.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
На полигоне «Фориш» стартовал конкурс «Военно-медицинская эстафета»
В Узбекистане на базе горного полигона "Фориш" стартовал конкурс "Военно-медицинская эстафета".
Обновлено вчера в 12:09
Авто
Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути
Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.
Обновлено в 03:11
Политика
Минтранс предложил создать сеть высокоскоростных магистралей в России
Российский Минтранс предложил подумать над созданием сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России.
Обновлено вчера в 19:39
Общество
Российский священник рассказал о разговоре с Чарльзом Дарвином и его раскаянии
Обновлено в 05:01
Происшествия
Число погибших при взрыве после ДТП в Каире возросло до 19
В Каире в результате взрыва после ДТП у Национального института онкологии в центре Каира погибли 19 человек, ещё 30 пострадали.
Обновлено в 05:14
Спорт
Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 05:37
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности
Фото Насти Каменских в купальнике спровоцировало слухи о беременности Настю Каменских вновь подозревают в беременности.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено вчера в 16:32
Экономика
Россия резко снизила поставки угля на Украину
В июне большинство крупнейших экспортеров либо вообще прекратили поставки угля на Украину, либо снизили их в несколько раз.
Обновлено в 04:10
Футбол
Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов: трансляция начнётся в 13:00
Сегодня, 5 августа, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:00
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Политика
Рябков рассказал об ответе России на развертывание ракетных систем США
Ответные шаги Москвы на развертывание ракетных систем США будут предприниматься в режиме устранения угроз для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 04:41
Экономика
Эксперты прогнозируют рецессию в России уже в 2019 году
"Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году как предсказывает Минэкономразвития", - говорится в исследовании института.
Обновлено в 05:40
Экономика
Эксперты оценили потери России из-за смертности от рака в $8 млрд
В период с 2011-го по 2015 год Россия потеряла $8,1 млрд из-за преждевременной смертности граждан от рака.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Тверской области произошел пожар в «Сапсане»
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено вчера в 17:00
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года
Анастасия Березина, выступавшая за футбольный клуб «Чертаново», скончалась в возрасте 21 года. Об этом сообщается в Instagram клуба.
Обновлено в 01:18
Общество
Опрос: Стресс на работе испытывают более 90 процентов россиян
Работать, не нервничая, удается только 7 процентам россиян, остальные испытывают различные стрессы, сообщает портал Superjob.ru.
Обновлено в 04:23
Общество
Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Евгений Цыганов показал фото сына от Юлии Снигирь
Российский актер и режиссер Евгений Цыганов на своей странице в Instagram поделился первым за долгое время снимком сына, которого ему подарила Юлия Снигирь.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика
Сбербанк запустил сервис оплаты покупок по QR-коду
Сбербанк запустил сервис по оплате покупок с помощью QR-кода.
Обновлено в 04:21