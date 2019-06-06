Экономика

Кудрин оценил потенциал роста российской экономикиИзвестия 02:52

30 мая Центробанк назвал основные угрозы для экономики России. В число основных рисков для финансовой стабильности страны вошли замедление мирового роста и высокая долговая нагрузка россиян на фоне падения доходов.
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Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин

РИА Новости03:58

Кудрин поспорил с министром о российской экономике

Lenta.ru04:16

Кудрин оценил вероятность экономического кризиса в России

RT на русском04:35

Кудрин не увидел угрозы экономического кризиса в России в этом году

Интерфакс04:25

Кудрин считает вероятной рецессию в экономике РФ в одном из кварталов 2019 года

ТАСС04:46

Кудрин: потенциал роста экономики на ближайшие годы ниже 2%

Коммерсантъ03:09

Кудрин оценил потенциал роста российской экономики

Известия02:52
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Культура

Фестиваль StandUp перенесли на Манежную площадь

Июньский фестиваль StandUp в Петербурге пройдет на Манежной площади, однако часть выступлений можно будет увидеть в барах на улице Рубинштейна.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Путешествия

На ПМЭФ представили новую «Государеву дорогу»

В рамках Петербургского международного экономического форума 6 июня представили новый туристический маршрут «По государевой дороге», который соединит Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Футбол

Sky Sports: «Арсенал», «Монако» и «Севилья» интересуются Чаловым

По информации Sky Sports, на 21-летнего форварда, помимо лондонского клуба, также претендуют «Монако» и «Севилья».
Обновлено в 06:43
Футбол

Клубы РПЛ одобрили расширение лиги до 18 команд

Общее собрание клубов РПЛ на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Собчак назвала отличие «благородных людей» от «дворняг»

Телеведущая Ксения Собчак перечислила черты «благородного человека», которые отличают его от «дворняги».
Обновлено в 06:32
Политика

Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Наука

Генетики расшифровали ДНК первых народов Восточно-Сибирской Арктики

Обновлено в 03:14
Политика

Сечин рассказал о контроле США над промышленностью РФ

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объявил, что США удалось с помощью санкций получить контроль над рядом отраслей российской промышленности.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Легковой автомобиль врезался в жилой дом в Иванове

Четыре человека погибли в результате ДТП в Иванове, где легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в жилой дом.
Обновлено в 06:36
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Интернет

Роскачество определило самые взламываемые пароли

Специалисты Роскачества определили, какие пароли являются наиболее небезопасными для защиты аккаунтов в Сети.
Обновлено в 06:28
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Наука

С правом на переписку

На этапе дизайна эксперимента последовательность ДНК разбивают так, чтобы последовательности этих олигонуклеотидов перекрывались друг с другом.
Обновлено 03 июня в 11:05
Футбол

«Рома» заинтересована в услугах Икарди

Обновлено в 04:25
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Экономика

ФАС заподозрила Philips в координации цен на три модели смартфонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российской "дочки" Philips в связи с возможной координацией цен на три модели смартфонов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Обновлено в 07:03
Религия

Православный мир празднует Вознесение Господне

Обновлено в 02:18
Происшествия

Пассажир упал на рельсы на серой ветке московского метрополитена

Обновлено 04 июня в 16:03
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Экономика

«Норникель» намерен поучаствовать в развитии Севморпути

"Норильский никель" рассмотрит возможность участия в развитии Северного морского пути в связи с планируемым ростом производства, сообщил президент компании по итогам подписания на ПМЭФ-2019 соответствующего соглашение о намерениях, которое предусматривает рассмотрение возможности развития СМП.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Гаджеты

В России будет запущен цифровой платежный сервис Mi Pay

Благодаря запуску цифрового платежного сервиса Mi Pay, российские пользователи новых моделей смартфонов, а также носимых устройств Xiaomi с NFC, которые являются держателями карт Mastercard, смогут удобно и выгодно осуществлять покупки.
Обновлено в 07:33
Транспорт

Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Экономика

Чистая прибыль «Русгидро» по МСФО в I квартале снизилась на 31%

Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в первом квартале 2019 года снизилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,512 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
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