Футбол

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиянГазета.Ru 04:03

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян

Газета.Ru04:03

Голкипер сборной Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков

Чемпионат04:43

Вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков за поддержку

Спорт-Экспресс05:25

Вратарь сборной Сан-Марино обратился к российским болельщикам

Матч ТВ04:09

Голкипер Сан-Марино: Спасибо российским болельщикам, вы сделали вечер чуточку приятнее

Советский спорт07:18

Вратарь сборной Сан-Марино Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков

Sports.ru05:45

Вратарь Сан-Марино поблагодарил россиян за слова поддержки

Sport.ru05:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком

Обновлено в 06:29
Авто

Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus

Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу

Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Наука

Названы главные угрозы жизни человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Москве горит двухэтажное здание на площади 250 квадратных метров

Двухэтажное административное здание загорелось на площади порядка 250 квадратных метров на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских

Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.
Обновлено в 05:37
Политика

Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду

Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Наука

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено 05 июня в 22:00
Финансы

Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?

Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Происшествия

«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ

Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек

В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Политика

Лавров надеется, что в споре США и Китая победит взаимоуважение

Во время ПМЭФ Путина спросили, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:30
Теннис

Бабош и Младенович выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде

Обновлено в 07:00
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Космос

Физики рассказали о космической погоде и ее опасности

Эксперты из Мичиганского технологического университета изучили космическую погоду и ее опасность для жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Происшествия

В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей

Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Похороны Бари Алибасова репетировали несколько лет назад

Обновлено в 06:23
Общество

В России ужесточили наказание за воровство электричества

В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Здоровье

Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего

Обновлено вчера в 08:06
Политика

Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина

Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

США перебросили в Польшу новое оружие

В Пентагоне отметили, что размещение нового оружия в Польше согласовано с польским министерством обороны.EC-130H Compass Call — воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules.
Обновлено в 06:02
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела назвала причину расставания Купера и Шейк

Обновлено в 07:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное