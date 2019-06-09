Футбол
Пропустивший девять мячей вратарь Сан-Марино поблагодарил россиянГазета.Ru 04:03
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
|12′
Данило Ринальди
|17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
|25′
Артем Дзюба
|31′
Федор Кудряшов
|36′
Антон Миранчук
|41′
|50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
|56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
|60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
|61′
|64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
|72′
Артем Дзюба
|73′
Артем Дзюба
|76′
Федор Смолов
|77′
Федор Смолов
|83′
Артем Дзюба
|88′
Россия
Расстановка 4‑2‑1‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
8
Баринов
9
Смолов
2 ×
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
4 ×
20
Ионов
23
Бенедеттини
11
Баттистини
14
Чеволи
6
Витайоли
13
Грандони
19
Ченсони
21
Голинуччи
22
Томассини
5
Лунадеи
9
Муларони
7
Витайоли
Сан-Марино
Расстановка 4‑5‑1
Голкипер сборной Сан-Марино выразил благодарность российским болельщикам за поддержку после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, передает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Фото: Младшую дочку звезды «Кухни» перепутали с мальчиком
Обновлено в 06:29
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
PR-директор Алибасова заявил о несоответствии упаковки «Крота» ГОСТу
Специалисты АНО "Судебный эксперт" пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб не соответствует требованиям и нормам законодательства, заявил Пятому каналу представитель продюсера Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.
Обновлено в 07:54
Наука
Названы главные угрозы жизни человечества
Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз жизни на Земле.
Обновлено в 05:56
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Москве горит двухэтажное здание на площади 250 квадратных метров
Двухэтажное административное здание загорелось на площади порядка 250 квадратных метров на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СК на задержавших его полицейских
Адвокат журналиста «Медузы» Ивана Голунова Ольга Динзе подала заявление в Следственный комитет России (СК РФ) для проверки действий задержавших его полицейских.
Обновлено в 05:37
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» представила первых кандидатов в Раду
Украинская партия «Слуга народа», которая выдвинула на прошедших выборах главы государства победившего кандидата Владимира Зеленского, ставшего сейчас президентом, представила часть избирательного списка для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, а также ряд кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:18
Наука
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено 05 июня в 22:00
Финансы
Прогноз курса доллара на неделю: где следующая остановка рубля?
Курс доллара возобновил снижение по отношению к основным конкурентам и рублю в конце прошлой недели из-за новостей о возможном смягчении политики ФРС и роста спроса на валюты развивающихся стран.
Обновлено в 06:52
Происшествия
«Проект»: Дело Голунова заказали в руководстве московского УФСБ
Причиной преследования корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по делу о наркотиках, мог стать готовящийся материал о связях руководства ФСБ с похоронным бизнесом, сообщает "Проект".
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Футбол
Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус, в котором ехала команда, ради фотографии с 11-летним мальчиком.
Обновлено в 04:50
Политика
Лавров надеется, что в споре США и Китая победит взаимоуважение
Во время ПМЭФ Путина спросили, какое место занимает Россия в международной экономической схватке между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 07:30
Теннис
Бабош и Младенович выиграли «Ролан Гаррос» в парном разряде
Обновлено в 07:00
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета
Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что "Россия-24" уберет информацию об опьянении журналиста "Медузы" Ивана Голунова из выпуска "Дежурной части".
Обновлено в 08:11
Космос
Физики рассказали о космической погоде и ее опасности
Эксперты из Мичиганского технологического университета изучили космическую погоду и ее опасность для жителей Земли.
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Происшествия
В Москве «заминировали» храм Христа Спасителя и мавзолей
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Похороны Бари Алибасова репетировали несколько лет назад
Обновлено в 06:23
Общество
В России ужесточили наказание за воровство электричества
В России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за повторное самовольное подключение к электро- или теплосетям, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Здоровье
Обмороки и инсульты: врачи рассказали, для кого жара опаснее всего
Обновлено вчера в 08:06
Политика
Песков рассказал об «изюминках» в общении Путина и Си Цзиньпина
Неформальное общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заняло беспрецедентно большое место в ходе государственного визита китайского лидера в Россию.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие
США перебросили в Польшу новое оружие
В Пентагоне отметили, что размещение нового оружия в Польше согласовано с польским министерством обороны.EC-130H Compass Call — воздушная система радиоэлектронного подавления на базе военно-транспортного самолета C-130 Hercules.
Обновлено в 06:02
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Два года назад, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Швецов выразил мнение о том, что через какое-то время россияне будут работать четыре дня в неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Подмосковье считавшаяся утонувшей девочка выжила
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что правоохранительные органы проверят обстоятельства инцидента с девочкой, которую сначала объявили утонувшей.
Обновлено в 08:03