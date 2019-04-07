Армия и оружие
Хафтар поднял боевую авиацию в небо над ТриполиВзгляд.ру вчера в 07:50
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала воздушную военную операцию в небе над Триполи, сообщил высокопоставленный ливийский военный источник.
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Демократ Эрик Суолуэлл намерен баллотироваться в президенты США
Конгрессмен от американского штата Калифорния, демократ Эрик Суолуэлл заявил о намерении баллотироваться в президенты США.
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Здоровье
Дышите – не дышите: как амурчанам защитить легкие от пыли, дыма пожаров и выхлопов машин
В Райчихинске в советское время были большие проблемы, когда велась открытая разработка угля, там и заболеваемость раком легких была выше.
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Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком и готов написать диктант или сочинение, чтобы доказать это.
Обновлено в 17:02
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Звезда «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче взяток
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Фелисити Хаффмен признала свою в вину в заговоре с целью дачи взятки, которая якобы должна была гарантировать поступление ее детей в престижные высшие учебные заведения, входящие в так называемую Лигу плюща.
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Экономика
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Обновлено в 22:04
Экономика
В России может появиться электронный договор купли-продажи автомобилей
Электронный договор купли-продажи автомобилей может появиться в России через два года, этот вопрос обсуждается с заинтересованными ведомствами, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Электронный паспорт" (входит в Ростех) Илья Минкин.
Обновлено в 20:45
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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Армия и оружие
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Представитель администрации США высокого ранга во время телефонного брифинга напомнила, что американские власти могут ввести санкции в отношении стран, покупающих иностранное оружие, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Обновлено в 21:25
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Тилль Линдеманн прокомментировал отношения со Светланой Лободой
Певица назвала малышку Тильдой, чем только подтвердила слухи о том, что отцом девочки является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Обновлено в 18:00
Общество
Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
Обновлено в 21:45
Шоу-бизнес
Главный диктор СССР Татьяна Судец рассказала об убийстве сына
Главный диктор СССР, ведущая программ «Время», «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!» и «Песня года» Татьяна Судец в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказала об убийстве сына.
Обновлено в 18:59
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
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Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:56
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Авто
Volkswagen показал обновленный фургон Transporter
Компания Volkswagen представила обновленный фургон Transporter T6.1. Автомобиль получил ряд технических улучшений и слегка изменился внешне.
Обновлено в 13:18
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Экономика
Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов
Глава социальной сети Twitter Джек Дорси получил $1,4 в качестве заработной платы за 2018 год, пишет Bloomberg.
Обновлено в 19:55
Общество
Число браков в России снизилось до минимума с начала века
Число бракосочетаний в России опустилось до минимума с начала века.
Обновлено в 16:29
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено в 21:13
Происшествия
В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину
Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Политика
США запретили въезд 16 подданным Саудовской Аравии из-за дела Хашукджи
США запретили въезд в страну 16 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве в генконсульстве королевства в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 19:47