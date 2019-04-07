Армия и оружие

Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии ХафтараКомсомольская правда вчера в 09:03

В воскресенье, 7 апреля, вооруженные силы (ВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.
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Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

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Авиация Хафтара нанесла удар по действующему аэропорту Триполи

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Московский Комсомолецвчера в 10:08

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ТАССвчера в 09:10
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«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина

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Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке

Во Владивостоке задержали водителя, который в понедельник поздно вечером сбил на остановке двух женщин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:16
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

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Общество

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Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:30
Политика

Скабеева высказалась о травле в свой адрес

Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Космос

Ученые напрямую увидели пылевой тор вокруг черной дыры

Обновлено в 07:50
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика

Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Происшествия

В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре

Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Происшествия

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину

Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Экономика

Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей

Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
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Общество

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Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Наука

Математики доказали авторство эпоса «Беовульф»

Обновлено в 21:46
Армия и оружие

В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил

Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.
Обновлено в 10:27
Общество

Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину

Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
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В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки

Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.
Обновлено в 23:34
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество

Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет

Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
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Британский парламент одобрил отсрочку Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
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Экономика

Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза

Инвестиции в российское сельское хозяйство в предстоящие 5 лет вырастут почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
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США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
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Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
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Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова

Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
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Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ

Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке.
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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Когда самцы шимпанзе испытывают стресс

Оказалось, что уровень стресса у всех самцов в группе растет во времена социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок.
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