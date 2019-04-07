Армия и оружие
Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии ХафтараКомсомольская правда вчера в 09:03
В воскресенье, 7 апреля, вооруженные силы (ВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.
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Хоккей
«Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:29
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке
Во Владивостоке задержали водителя, который в понедельник поздно вечером сбил на остановке двух женщин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:16
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Общество
Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога
Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным человеком
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.
Обновлено в 17:30
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Космос
Ученые напрямую увидели пылевой тор вокруг черной дыры
Обновлено в 07:50
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Политика
Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.
Обновлено в 22:08
Происшествия
В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре
Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.
Обновлено в 19:05
Происшествия
На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину
Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.
Обновлено в 22:59
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 21:53
Наука
Математики доказали авторство эпоса «Беовульф»
Обновлено в 21:46
Армия и оружие
В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил
Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.
Обновлено в 10:27
Общество
Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину
Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.
Обновлено в 15:52
Происшествия
В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.
Обновлено в 23:34
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Общество
Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет
Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.
Обновлено в 12:03
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено в 17:54
Экономика
Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза
Инвестиции в российское сельское хозяйство в предстоящие 5 лет вырастут почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
Обновлено в 23:23
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Общество
Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова
Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.
Обновлено в 20:27
Общество
Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ
Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.
Обновлено в 18:25
Здоровье
Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы
Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке.
Обновлено в 07:10
Политика
Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Наука
Когда самцы шимпанзе испытывают стресс
Оказалось, что уровень стресса у всех самцов в группе растет во времена социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок.
Обновлено в 04:42