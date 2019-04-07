Проправительственные силы Ливии начали операцию против армии ХафтараКомсомольская правда вчера в 09:03

В воскресенье, 7 апреля, вооруженные силы (ВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили о начале военной операции «Вулкан гнева» против Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Происшествия Во Владивостоке автомобиль сбил двух женщин на остановке Во Владивостоке задержали водителя, который в понедельник поздно вечером сбил на остановке двух женщин и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба Управления МВД по Приморскому краю.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным человеком Президент Украины Петр Порошенко заявил, что является русскоязычным человеком.

Политика Скабеева высказалась о травле в свой адрес Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Политика Климкин высказался о возможном возвращении России права голоса в СЕ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал заявление генерального секретаря Советы Европы Турбьерна Ягланда о восстановлении права голоса России в организации.

Происшествия В Приморье потушили крупный пожар в торговом центре Спасатели потушили крупный пожар в торговом центре в Находке, сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Пожар начался в понедельник вечером.

Происшествия На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.

Экономика Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.

Общество Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.

Армия и оружие В 2014 решение Олланда по «Мистралям» воодушевило Токио в плане Курил Ещё несколько лет назад активно обсуждали, как тогдашний президент Франции Франсуа Олланд «подло поступил с Россией», заблокировав поставку вертолётоносцев типа «Мистраль» для российского Военно-морского флота.

Общество Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.

Происшествия В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество Минпросвещения предложило тестировать школьников на наркотики с 13 лет Министерство просвещения России подготовило проект закона, по которому предлагается тестировать школьников на склонность к употреблению наркотиков и алкоголя с 13 лет на добровольной основе и с согласия родителей, следует из документа на портале проектов нормативных актов.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Экономика Инвестиции в сельское хозяйство вырастут в 2 раза Инвестиции в российское сельское хозяйство в предстоящие 5 лет вырастут почти в два раза. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Политика США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» «Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.

Общество Мединский положительно воспринял освобождение Серебренникова Решение Московского городского суда об освобождении режиссёра Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста принято правильно, сообщил журналистам российский министр культуры Владимир Мединский.

Общество Актриса Эллисон Мэк признала, что вербовала женщин в секс-культ Мэк за деньги заманивала в секту женщин, которых потом эксплуатировали в качестве секс-рабынь.

Здоровье Собянин: в Москве будут построены современные инфекционные больницы Новые инфекционные корпуса будут построены в Детской больнице святого Владимира и новой многопрофильной больнице в Коммунарке.