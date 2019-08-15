Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенкаРБК 05:57
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что во время боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым покажет, что у россиянина может идти кровь.
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Украина передала Польше один из блоков Хмельницкой АЭС
«Вчера (в среду) на заседании кабинета министров обратил внимание на необходимость остановки проекта «Энергетический мост», который предусматривает вывод атомного блока №2 Хмельницкой АЭС из энергосистемы Украины и перевода его работы в энергосистему Польши», – написал советник президента в Facebook.
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Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
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Умер народный артист Валентин Воронин
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