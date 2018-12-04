Пропавший самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении обнаружен во вторник в Мараликском районе страны, оба пилота погибли. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян.

Происшествия Происшествия Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета

Происшествия Происшествия Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина

Происшествия Происшествия Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело Генпрокуратура сообщила о том, что против руководства исправительной колонии № 3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Происшествия Происшествия Задымление в здании Минобороны РФ в Москве ликвидировано

Происшествия Происшествия Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области Прокуратура Ивановской области начала проверку в связи с ДТП с автобусом в городе Вичуга.

Происшествия Происшествия Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

Происшествия Происшествия Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам Двое жителей села Чуваки в Пермской области, нашедшие заблудившихся в лесу детей, в благодарность от чиновников получили педикюрные наборы.

Происшествия Происшествия При крушении мотодельтаплана в Свердловской области погиб пилот Мотодельтаплан «Апогей-16» упал в Свердловской области, в результате чего пилот погиб.

Происшествия Происшествия На востоке Москвы убита 20-летняя девушка Тело 20-летней девушки обнаружено в лесопарке на востоке Москвы.

Происшествия Происшествия В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сказал, что у него похитили около 40 млн руб. Собеседник телеканала "360" рассказал, что при стрельбе возле дома № 93 по Волгоградскому проспекту пострадал по меньшей мере один человек.

Происшествия Происшествия В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра» Как уточняет агентство, среди задержанных предполагаемый главарь "купола" - 80-летний Сеттимино Минео, который считается "хранителем сокровищ".

Происшествия Происшествия В Сочи юноша получил три года колонии за попытку вступить в «ИГ» В Сочи суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 18-летнему молодому человеку, который пытался выехать в Сирию и вступить в террористическую организацию "Исламское государство".

Происшествия Происшествия В Новороссийске возбудили дело на директора «Водоканала» В Новороссийске после массового отравления возбудили второе уголовное дело, теперь уже в отношении директора МУП "Водоканал".

Происшествия Происшествия В Челябинске коллекционера осудили за хищение фрагмента метеорита Суд приговорил к одному году условно коллекционера из Челябинска, обвиняемого в хищении из музея фрагмента метеорита, упавшего в регионе в 2013 году, сообщает управление ФСБ по региону.