Происшествия

Пропавший в Армении Су-25 разбился, оба пилота погибли
ТАСС
05:24

Пропавший самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении обнаружен во вторник в Мараликском районе страны, оба пилота погибли. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян.
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