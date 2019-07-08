Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:43
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, части самолета были найдены в Партизанском районе.
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Поисковики в Приморье нашли место гибели советского бомбардировщика, разбившегося в 1941 году
Интерфакс - Россиявчера в 21:47
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