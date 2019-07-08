Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в ПриморьеГазета.Ru вчера в 23:43

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, части самолета были найдены в Партизанском районе.
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В Приморье нашли пропавший в 1941 году бомбардировщик

Российская газета00:54

Советский бомбардировщик времен ВОВ нашли в Приморье

Телеканал 360°00:01

Поисковики в Приморье нашли место гибели советского бомбардировщика, разбившегося в 1941 году

Интерфакс - Россиявчера в 21:47

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3

РИА Новостивчера в 23:12

Поисковики нашли в Приморье пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 морской авиации ТОФ

ТАССвчера в 23:06

В Приморье нашли бомбардировщик, пропавший без вести в 1941 году

PrimaMedia.ruвчера в 21:54

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

Газета.Ruвчера в 23:43
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