Происшествия
Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-МаншаИзвестия 16:49
Поисковая группа обнаружила разбившийся в январе самолет, на борту которого находился аргентинский футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала. По данным телеканал Sky News, самолет Piper PA-46 был найден на дне пролива Ла-Манш в воскресенье утром.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Авто
«Запорожцы» закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок
Январь 2019 года стал первым в истории украинского автопрома месяцем, когда не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей ЗАЗ.
Обновлено в 07:36
Авто
Обновленный Lada Largus появится в 2020 году
Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.
Обновлено в 10:59
Музыка
Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $20,3 млн
Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 26,6 млн канадских долларов ($20,3 млн) разыграли в Канаде.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште
Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.
Обновлено в 16:44
Театры
В Петербурге умер актер Анатолий Артемов
Обновлено в 14:19
Общество
Папа Римский отправился с историческим визитом в ОАЭ
Обновлено в 07:53
Происшествия
Задержанный за взрывчатку аспирант МГУ сообщил о пытках в полиции
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, которого подозревают в изготовлении взрывчатки, пожаловался на насилие и угрозы со стороны сотрудников правоохранительных органов.
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Происшествия
Около 30 тысяч человек остались без воды в Энгельсе
Обновлено в 16:36
Происшествия
В УПЦ заявили об избиении настоятеля храма в Тернопольской области
Ранее в УПЦ не раз заявляли о захвате храмов канонической церкви.
Обновлено в 14:00
Общество
Названа самая модная профессия среди молодежи
Почти 40% выпускников средних профессиональных учебных заведений считают наиболее перспективной профессию «предприниматель».
Обновлено в 17:09
Экономика
Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте
Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.
Обновлено в 00:00
Спорт
Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат России
На прошедшем в декабре взрослом чемпионате России Трусова стала второй, Косторная заняла третье место, а победу одержала Щербакова.
Обновлено в 12:35
Гаджеты
«Ростех» запустил в продажу телефон с защитой от прослушки
"Круиз-К" имеет сертификат ФСБ России о соответствии требованиям к средствам криптографической защиты для передачи конфиденциальной информации.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
«Реал» разгромил «Алавес» в матче Испании
Обновлено в 16:48
Авто
Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте
Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.
Обновлено в 08:05
Авто
Фото одного из редких прототипов «Нивы» показали в Сети
Полагаем, нет, ведь те самые рендеры, способные повернуть жизнь «Нивы» в другое русло, появились только сейчас.
Обновлено в 05:55
Происшествия
Похищен ястреб Майло, охранявший Хитроу
Обновлено в 11:33
Технологии
Кнопка «дизлайк» на Youtube может исчезнуть
В YouTube не исключили, что при оценке видео на хостинге исчезнет кнопка «дизлайк».
Обновлено в 12:38
Происшествия
Пассажиры «Аллегро» прибыли на Финляндский вокзал
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
США разместят на границе с Мексикой почти 4 тысячи военных
Соединенные Штаты разместят дополнительные силы военнослужащих на юго-западном участке границы с Мексикой.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Патологию легких нашли у 20 курсантов училища в Ульяновске
При обследовании у 20 воспитанников была обнаружена патология легких. Никто из обследованных на состояние здоровья не жаловался.
Обновлено 31 января в 05:28
Происшествия
Три человека погибли, отравившись угарным газом в гараже в Москве
Тела трех человек нашли в гараже на востоке Москвы, пишут СМИ.
Обновлено в 16:59
Здоровье
Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России
В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.
Обновлено в 17:10
Технологии
Командир, не гони
Технология используется по всей России с 1 декабря.
Обновлено в 08:31
Общество
Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира
В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.
Обновлено в 04:12
Происшествия
МВД проверит полицейских, скинувших дедушку со скамейки
Сотрудники министерства внутренних дел проведут проверку действий полицейских, которые скинули пожилого мужчину со скамейки на пол.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Анархисты облили краской посольство Италии в Афинах
Анархисты из группировки "Рубикон" забросали красной краской здание посольства Италии в Афинах, МИД Греции обещает наказать виновных.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В небе над Кубой взорвался метеорит
Власти Кубы отрицают эту версию.
Обновлено 01 февраля в 15:54