Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живымВести.Ru 05:26

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
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Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск
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