Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живымВести.Ru 05:26
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск".Омск здесьвчера в 02:00
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Происшествия
Момент аварийной посадки А321 в Жуковском попал на видео
Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры аварийной посадки самолета А321 близ Жуковского.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Политика
В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
В Грузии нашли мертвыми двух туристок из Белоруссии
Грузинские спасатели нашли пропавших в горах страны туристок из Белоруссии, две из них погибли, одна находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Авто
Opel тестирует новый трехрядный внедорожник
При условии, что многое буде позаимствовано у Peugeot 5008, возможно, дебют нового Opel ожидается в начале 2020 года.
Обновлено в 00:26
Космос
Космонавтов перед дальними полетами, возможно, придется оперировать для защиты от радиации
Специалист добавил, что по некоторым данным, космическая радиация может вызывать болезнь Альцгеймера, поэтому прежде чем послать экспедицию, к примеру, на Марс, можно провести некоторые манипуляции с ответственными за болезнь участками мозга.
Обновлено в 03:32
Политика
На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты
AMD смогла нарастить долю во всех сегментах процессорного рынка
Тут у AMD всего 3,4%, но годом ранее было 1,4%, то есть доля компании выросла более чем вдвое.
Обновлено в 04:35
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Общество
В России призвали перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Министерство труда предложение перевести российских граждан на четырехдневную рабочую неделю с обязательным сохранением прежнего размера зарплаты.
Обновлено 13 августа в 04:27
Технологии
Плавучий энергоблок «Ломоносов» уходит из Мурманска на Чукотку
На следующей неделе, 23 августа, в Мурманске состоится торжественная церемония отправки первого российского плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» к месту постоянного базирования – в порт Певек на Чукотке.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Хирург рассказал об отношении украинских байкеров к Крыму
Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) рассказал, что байкеры Украины, приезжая в Крым, отмечают дружелюбную атмосферу и признаются, что чувствуют себя русскими.
Обновлено в 03:08
Экономика
Президент Аргентины снизил подоходный налог и заморозил цены на бензин
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что увеличит субсидии на социальное обеспечение и снизит подоходный налог для работников в рамках мер, направленных на уменьшение последствий экономического кризиса в стране.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
Михайличенко возглавит киевское «Динамо»
Бывший футболист и главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко вновь возглавит родной клуб после отставки Александра Хацкевича, сообщает football.ua.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной полетала на параплане
Известная актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский воспитали прекрасную дочь Марию. Девушке недавно исполнилось 18 лет.
Обновлено вчера в 06:40
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено вчера в 07:51
Авто
Что лучше: мягкая подвеска или жесткая?
Мягкая подвеска, понятное дело, считается комфортабельной. Но в машине с такой подвеской вас быстро укачает – особенно на заднем сиденье.
Обновлено в 05:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Мужчина ранил полицейского при проверке документов в Москве
Мужчина напал на сотрудника полиции при проверке документов в столичном районе Ховрино, нападавший задержан.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Пассажирка загоревшегося А-321 рассказала, как пилот спас жизни находившимся в самолете
Обновлено в 01:48
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Пассажир снял на видео экстренную посадку самолёта А-321
Обновлено в 03:59
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48