с чего всё началось

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

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