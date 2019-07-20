Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвымРИА Новости 11:12

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

Вести.Ru11:10

Полиция Польши нашла тело пропавшего в стране пятилетнего мальчика с российским гражданством

Эхо Москвы11:31

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

РИА Новости11:12

Польская полиция нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

РБК13:09

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

RT на русском11:03

Полиция Польши обнаружила тело пропавшего пятилетнего россиянина

ТАСС10:51

В Польше обнаружили тело пропавшего русского мальчика

Московский Комсомолец11:09
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Энергетика

В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума

В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено в 13:44
Футбол

ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ

Обновлено в 13:57
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Политика

В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами

Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Футбол

Скабеева посетила Мамаева и Кокорина в тюрьме

Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Политика

В Мосгоризбиркоме назвали требование Навального шантажом

Обновлено в 12:45
Политика

Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Авто

Редкий Chevrolet Camaro COPO 1969 года уйдет с молотка

На грядущем аукционе GAA Classics Cars будет продан редкий Camaro COPO.
Обновлено в 03:53
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Спорт

Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами мира

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали чемпионами мира, обойдя всех своих конкурентов в миксте-дуэтов на ЧМ-2019 по водным видам спорта в Южной Корее.
Обновлено в 05:58
Кино

Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети

Обновлено в 04:23
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество

11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц

Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол

Сергей Ткачев: «Думаю, что все кайфанули от игры»

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев подвел итоги встречи с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ (3:2). — Думаю, всем понравилась эта игра.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Футбол

Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»

На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»

Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Политика

В России могут ввести степень PhD

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Наука

Долгожданный прорыв: с помощью гелия получена суперионная вода

Китайские ученые смогли наконец получить суперионную воду, используя ее соединение с гелием.
Обновлено в 12:10
Политика

На Украине впервые привлекут авиацию к обеспечению порядка на выборах

Министерство внутренних дел Украины впервые в истории страны использует авиацию для обеспечения порядка на выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
Обновлено в 09:44
Технологии

Остановку энергоблока на АЭС в Белоярском связали с конденсатором

«Причина — изменение характеристик электрического устройства (конденсатора), встроенного в выключатель генератора, вырабатывающего электроэнергию в сеть», — говорится в публикации.
Обновлено в 05:03
Общество

В воскресенье Красноярск накроет дождь с градом

Ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами с грозами и градом. Сегодня целый день горожане чувствуют едкий запах гари.
Обновлено в 06:16
Энергетика

Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо

По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено вчера в 14:20
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
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