Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвымРИА Новости 11:12
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Музыка
Гости «Нашествия» спели «Траву у дома» для экипажа МКС
Обновлено в 08:36
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NASA отправит корабль Orion в испытательный полет вокруг Луны
Тяжелая ракета Space Launch System (SLS) вместе с новым кораблем Orion отправится в испытательный полет вокруг Луны.
Обновлено в 17:52
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика
Врио-самовыдвиженца могут снять с выборов губернатора
По мнению оппозиционера, Осипов подал заявление как самовыдвиженец в обход Устава Забайкальского края, который на тот момент позволял регистрировать кандидатов только от политических партий.
Обновлено в 04:16
Авто
В Сети появились рендеры BMW 8-Series Shooting Brake
Рендеринг от JB Cars показывает новый BMW 8-Series Shooting Brake, выглядящий лучше, чем двухдверное купе.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
В предыдущем посте Панин показал фото царя Николая II, который дает своей дочери сделать затяжку из сигареты в мундштуке.
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Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Наука
Лучшее за день. 19 июля
Обновлено вчера в 16:58
Недвижимость
Квартиры наполнились арендаторами
Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 12:44
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.
Обновлено в 07:26
Авто
Volvo отзывает 500 тыс. автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars отзывает около 500 тыс. машин, проданных во всем мире, из которых 86 тыс. - в самой Швеции.
Обновлено в 16:51
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено вчера в 11:57
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Игры
Джефф Каплан попытался анонсировать нового героя Overwatch
В очередном отчёте разработчиков, который выпустили 11 июля, Каплан сообщил, что новый герой прибудет в Overwatch поЗже, чем ожидалось.
Обновлено в 14:53
Футбол
«Рубин» опроверг перенос матча с «Ахматом» в Нижний Новгород
Встреча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» пройдёт на стадионе «Центральный».
Обновлено в 04:28
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Подмосковье двух следователей задержали за получение взятки
Петренко рассказала, что в рамках оперативных мероприятий задержаны двое следователей следственных отделов по городам Королеву и Мытищи, их подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн рублей за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Обновлено в 12:54
Игры
GeForce RTX 2080 Ti «тянет» Gears 5 на 60 fps в 4K при настройках Ultra
Как и в Gears of War 4, в «пятёрке» есть встроенный инструмент для тестирования производительности, который показывает, как игра будет работать, к примеру на NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
Обновлено в 12:51
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Пчелы улетели с пасеки и пристроились в автосервисе в Ленобласти
В Бокситогорском районе Ленобласти пчелы «сбежали» от пасечника в автосервис по соседству.
Обновлено в 18:58