Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвымРИА Новости 11:12

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
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Пропавший в Польше пятилетний россиянин найден мертвым вслед за отцом

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Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

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Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым

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Телеканал 360°11:58

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
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