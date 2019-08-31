Происшествия
Москва 24Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии
В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Как пишет "Комсомольская правда", поиски свернули в два часа ночи в субботу, 31 августа. Тело обнаружили во дворе дома матери ребенка в селе Исмаилово.
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Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
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Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
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Воду в трёх родниках Ставрополя «забраковал» Роспотребнадзор
Управление Роспотребнадзора по СК проверило сразу три ключа, протекающих в краевом центре: родники Корыта, Холодный и Серафима Саровского.
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Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
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Ugpressa.ru 28 августа в 18:26
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12
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Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
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В Казани 30 августа состоится оперный фестиваль под открытым небом
В Казани 30 августа состоится оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень».
TatCenter вчера в 07:00
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Хоккей
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РИА Новости 03:18
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В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
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Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
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В районе пляжа одного из санаториев был обнаружен предмет, схожий с боеприпасом.
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