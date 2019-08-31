Происшествия

Москва 24Москва 24Пропавшего годовалого мальчика нашли мертвым в Башкирии

В Башкирии найден мертвым годовалый мальчик, который исчез из колыбели, пока его мать спала. Как пишет "Комсомольская правда", поиски свернули в два часа ночи в субботу, 31 августа. Тело обнаружили во дворе дома матери ребенка в селе Исмаилово.
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