Общество
Пронос еды в кинотеатры хотят запретитьВести.Ru 10:24
В кинотеатры могут запретить приносить свою еду. В пресс-службе министерства культуры рассказали РИА Новости, что соответствующую норму предложили включить в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Обновлено в 05:50
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:49
Происшествия
При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика
В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке
В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика
Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020
Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Гаджеты
В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865
По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол
Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»
Обновлено в 12:12
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Политика
Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме
Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Политика
Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД
Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Кино
Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу
Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне
Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек
Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Здоровье
Кардиохирург опроверг положительное влияние красного вина
Как отметил кардиохирург, бокал красного вина в день – это скорее безвредная, чем полезная привычка.
Обновлено в 07:23
Баскетбол
Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии
Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским
Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Политика
Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы
Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Общество
Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд
Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском
По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Политика
Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки
Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.
Обновлено в 05:23
Гаджеты
Huawei представила операционную систему HarmonyOS
Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11