В кинотеатры могут запретить приносить свою еду. В пресс-службе министерства культуры рассказали РИА Новости, что соответствующую норму предложили включить в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии.

Происшествия При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.

Политика В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.

Происшествия В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020 Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.

Гаджеты В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865 По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Авто На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.

Политика Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".

Политика Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

Кино Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».

Общество Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.

Происшествия Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.

Здоровье Кардиохирург опроверг положительное влияние красного вина Как отметил кардиохирург, бокал красного вина в день – это скорее безвредная, чем полезная привычка.

Баскетбол Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.

Политика Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Политика Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.

Происшествия Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.

Общество Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Происшествия Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.

Политика Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.

Гаджеты Huawei представила операционную систему HarmonyOS Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.