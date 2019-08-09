Общество

Пронос еды в кинотеатры хотят запретитьВести.Ru 10:24

В кинотеатры могут запретить приносить свою еду. В пресс-службе министерства культуры рассказали РИА Новости, что соответствующую норму предложили включить в проект федерального закона после совещания с представителями киноиндустрии.
Читать в источнике
Комментировать85

Подробнее о событии

Кинотеатры получат права. Зачем зрителям закон о нормах поведения?

Телеканал 360°17:01

Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры

РБК04:45

В ЕР выступили против идеи запретить проносить в кинозалы свою еду

РИА Новости11:59

Идею о запрете проносить еду в кинотеатры предложили киносети

Интерфакс09:02

Киносети предложили законодательно запретить приносить свою еду в кинотеатры

Говорит Москва09:30

Минкульт предложил запретить приносить еду в кинозал

Газета.Ru07:01

Единороссы не поддерживают идею о запрете проносить свою воду и еду в кинозалы

ТАСС12:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:09, Вашингтон
Общество

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике

Обновлено в 05:50
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 15:49
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено в 17:15
Политика

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

В Крыму оценивают подъем украинского флага над Судаком как провокацию и заранее запланированную акцию.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика

Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020

Если открыть маршрут в Хоккайдо, который примет эстафету олимпийского огня с 14 по 15 июня 2020 года, то участок с Южными Курилами становится неактивным, при этом часть российского острова Кунашира остается видна.
Обновлено в 03:33
Гаджеты

В Geekbench протестировали процессор Snapdragon 865

По данным информатора, который в Сети известный под ником Xiaomishka, компания Qualcomm в Geekbench тестировала Snapdragon 865, а внутри компании этот чип проходит под кодовым названием Kona.
Обновлено в 15:34
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Футбол

Нойштедтер и Филипп впервые тренируются с «Динамо»

Обновлено в 12:12
Авто

На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda

Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Теннис

Теннисист Медведев обыграл Тима и вышел в полуфинал турнира в Монреале

Обновлено в 13:11
Политика

Трамп обвинил Голливуд в либеральном расизме

Президент США Дональд Трамп назвал расистами "либеральный Голливуд", который создает фильмы для того, чтобы "посеять хаос".
Обновлено в 15:43
Политика

Захарова указала на безответственность США по проблеме РСМД

Захарова напомнила, что 5 августа президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать действия США по разработке, производству, размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
Обновлено в 09:11
Кино

Братья Руссо анонсировали новую секретную франшизу

Энтони и Джо Руссо, авторы последних двух частей нашумевших «Мстителей», анонсировали начало работы над новой «секретной франшизой».
Обновлено вчера в 14:37
Общество

Массовое отключение электроэнергии произошло в Лондоне

Массовое отключение электроэнергии зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии, сообщает Sky News.
Обновлено в 13:09
Происшествия

Гибель подростка на путях в Петербурге привела к задержкам электричек

Юноша смертельно травмирован электричкой на территории железнодорожной станции Ручьи на северо-востоке Петербурга вечером 9 августа.
Обновлено в 13:54
Здоровье

Кардиохирург опроверг положительное влияние красного вина

Как отметил кардиохирург, бокал красного вина в день – это скорее безвредная, чем полезная привычка.
Обновлено в 07:23
Баскетбол

Баскетболисты сборной России обыграли Венесуэлу на турнире в Италии

Сборная России по баскетболу в первом матче на международном товарищеском турнире в итальянской Вероне обыграла команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Поданы первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

Обновлено в 10:00
Политика

Турецкий политик призвал Эрдогана «открыто» признать Крым российским

Турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Обновлено в 14:39
Политика

Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский и патриарх Константинопольский Варфоломей во время своей встречи в Стамбуле не подписали совместное заявление, сообщает «ВВС News Украина» в четверг, 8 августа.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Целью стрелка из Эль-Пасо были мексиканцы

Мужчина, убивший 22 человек в супермаркете в американском городе Эль-Пасо у границы с Мексикой, признался, что его целью были мексиканцы, сообщает в пятницу телеканал NBC.
Обновлено в 15:48
Общество

Бывшая жена Потанина подала на него в лондонский суд

Бывшая жена российского предпринимателя Владимира Потанина Наталья Потанина подала иск к владельцу "Интерроса" в суд Лондона.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Политика

Жители Нагасаки вспомнили жертв ядерной бомбардировки

Жители японского города Нагасаки почтили минутой молчания память земляков, которые погибли от ядерного удара 74 года назад.
Обновлено в 05:23
Гаджеты

Huawei представила операционную систему HarmonyOS

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Экономика

Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года

Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное