Экономика
Промышленность в марте выросла существенно ниже прогнозовВедомости вчера в 17:52
Предприятия увеличили выпуск на 1,2% в годовом выражении, что гораздо ниже данных за февраль (4,1%), но сопоставимо с январскими показателями (1,1%), следует из данных Росстата. Это существенно ниже прогноза экономистов, опрошенных Bloomberg (2,8%).
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МЭР объяснило резкое замедление темпов роста промышленного производства
Rambler News Serviceвчера в 09:11
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