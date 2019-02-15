Экономика

Промышленное производство в России в январе сократилось на 21,5%REGNUM вчера в 08:29

Промышленное производство в России в январе 2019 года сократилось на 21,5%, а в годовом выражении — выросло на 1,1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Промышленность в январе показала минимальный рост в 1,1%

Коммерсантъвчера в 15:00

Промпроизводство в России упало за месяц на 21,5%

Росбалтвчера в 10:20

Рост промпроизводства в РФ в январе замедлился до 1,1%

ПРАЙМвчера в 08:08

Промышленное производство в России в январе сократилось на 21,5%

REGNUMвчера в 08:29

Росстат: рост промпроизводства замедлился до 1,1%

News.ruвчера в 08:10

Промпроизводство в России в январе снизилось сразу на 21,5%

Вести.Финансвчера в 08:38

Производство электроэнергии в РФ в январе увеличилось на 2,6% - Росстат

Финмаркетвчера в 08:49
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Единоборства

Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах

Обновлено в 00:06
Здоровье

Эксперты подсчитали убытки в случае запрета «Эреспала»

В аналитической компании RNC Рнаrма подсчитали, что продажи всех препаратов на основе фенспирида за 2018 год составили 2,7 миллиарда рублей в ценах дистрибьюторов.
Обновлено в 02:54
Политика

Лоза прокомментировал слова Роговцевой о России

Популярный в прошлом российский исполнитель Юрий Лоза прокомментировал слова народной артистки СССР Ады Роговцевой, которая посоветовала Украине «изолироваться» от России.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Поезд сбил двух мужчин в Подмосковье

Поезд дальнего следования Москва - Тамбов сбил двух мужчин на станции "Видное" Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) в области столицы.
Обновлено в 02:33
Политика

На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России

Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.
Обновлено в 00:13
Политика

Лужков прокомментировал идею объединить Москву и Подмосковье

Бывший столичный градоначальник отметил, что в этом смысле интеграция полезна, при этом обратил внимание на вопросы управления.
Обновлено в 01:36
Музыка

Шнуров написал стихотворение о конфликте Друзя и Бера

Обновлено в 01:40
Политика

Мюллер просит от 19 до 24 лет тюремного заключения для Манафорта

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба действующего американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие

Завершились испытания ядерной энергоустановки для ракеты «Буревестник»

«В январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» — испытания ядерной энергетической установки», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана»

Дамаск неоднократно заявлял о своей готовности помочь беженцам из лагеря "Эр-Рукбан" разместиться на подконтрольных сирийскому правительству территориях.
Обновлено вчера в 12:12
Авто

Названы самые безопасные авто 2019 года по версии Euro NCAP

Специалисты европейской независимой организации Euro NCAP перечислили самые безопасные авто 2019 года.
Обновлено в 02:11
Политика

Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире в знак протеста против Brexit

Рейчел Джонсон, сестра бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, обозначила свое отношение к Brexit, раздевшись в прямом эфире Sky News в знак протеста против выхода страны из ЕС, пишет Mediaite.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа на Тенерифе

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова

Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

СК возбудил дело против зампредседателя Иркутского облсуда

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова.
Обновлено в 02:23
Общество

BlaBlaCar введет новые меры для повышения безопасности

Пользователи сервиса BlaBlaCar в ближайшие два года смогут платить за поездки онлайн.
Обновлено в 02:54
Политика

В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД

Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия

Стрелок из штата Иллинойс открыл огонь после увольнения

Обновлено в 02:37
Хоккей

Ковальчук может быть обменян в «Айлендерс»

По данным источника, «Айлендерс» включила Ковальчука в свой шорт-лист крайних нападающих.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Овечкин собирается поговорить с Трампом об отношениях России и США

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, о чем бы хотел поговорить с президентом США Дональдом Трампом, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

ФСИН опровергла сообщения о тяжелом состоянии осужденного по делу Политковской

Управление ФСИН по Рязанской области опровергло сообщения о тяжелом состоянии бывшего полицейского Дмитрия Павлюченкова, осужденного на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90МС

Видео испытаний новейшего российского танка Т-90МС, предназначенного на экспорт, опубликовано телеканалом "Звезда".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

Эрдоган предложил РФ и Ирану провести совместные операции в Идлибе

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара совместно с Москвой и Тегераном могут провести новые военные операции в Сирии.
Обновлено в 02:43
Политика

Харьковчанин обругал Порошенко за признание в любви

Президент Украины Пётр Порошенко выступил перед жителями Харькова со словами «Я вас всех люблю».
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Наместников признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 02:24
Происшествия

В Китае при обрушении здания пострадали по меньшей мере 14 человек

По меньшей мере 14 человек получили травмы в результате обрушения пятиэтажного жилого здания в китайской восточной провинции Фуцзянь, один человек находится в тяжелом состоянии, говорится в заявлении администрации города Фучжоу, где произошел инцидент.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Сто человек подрались в столичном ресторане

Обновлено вчера в 02:00
Баскетбол

США обыграли сборную мира в Матче восходящих звёзд НБА

Обновлено вчера в 23:30
Политика

ФТС хочет расширить перечень продуктового эмбарго

О предложении Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенного к ввозу из США, ЕС и ряда других стран, сообщило РБК, письмо об этом исполняющий обязанности руководителя ФТС Руслан Давыдов 13 февраля направил в Минсельхоз.
Обновлено вчера в 15:24
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