Экономика

Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%Rambler News Service вчера в 09:27

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Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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В 1-м полугодии промпроизводство в Омской области, как и в целом по России, возросло

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В России выросли показатели промышленного производства

REGNUMвчера в 22:06

Объём промпроизводства в России в первом полугодии вырос на 2.6%

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Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%

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В январе-июне производство золота в РФ выросло на 23,8% - Росстат

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РФ в янв-июне увеличила производство золота на 23,8% - Росстат

Вестник золотопромышленникавчера в 09:00
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Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Премьер Малайзии огорчен ходом расследования по делу о крушении MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в годовщину трагедии с рейсом MH-17 заявил, что разочарован тем, что не найден человек, который осуществил пуск ракеты, сбивший малайзийский Boeing в 2014 году на востоке Украины, сообщает газета Star.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами

В Китае внедорожник врезался в группу людей на мопедах, в результате чего три человека погибли и еще 10 получили различные травмы.
Обновлено в 05:01
Общество

Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма

Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика

На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды

Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Происшествия

СК возбудил дело после массового отравления детей в Крыму

Обновлено в 05:34
Политика

Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем

Обновлено в 04:29
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Обновлено в 03:01
Происшествия

В Москве задержана мать пациента детского хосписа

Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Общество

Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

Обновлено в 02:53
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства

Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика

Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17

Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
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Кино

Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix

Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Финансы

Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн

Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Футбол

«Барселона» предложила ПСЖ за Неймара 40 млн евро и двух игроков

В свою очередь, руководство «ПСЖ» хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Обновлено в 02:24
Авто

Porsche тестирует виртуальную реальность в авто

Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.
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Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Общество

Российский город оказался в числе самых безопасных в мире

Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
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Число новых поселков в Подмосковье сократилось на треть за пять лет

За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков.
Обновлено в 04:13
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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