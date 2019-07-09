Экономика
Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%Rambler News Service вчера в 09:27
Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В 1-м полугодии промпроизводство в Омской области, как и в целом по России, возросло
Вечерний Омск. Неделя01:11
Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%
Rambler News Serviceвчера в 09:27
РФ в янв-июне увеличила производство золота на 23,8% - Росстат
Вестник золотопромышленникавчера в 09:00
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:07, Вашингтон
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика
Премьер Малайзии огорчен ходом расследования по делу о крушении MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в годовщину трагедии с рейсом MH-17 заявил, что разочарован тем, что не найден человек, который осуществил пуск ракеты, сбивший малайзийский Boeing в 2014 году на востоке Украины, сообщает газета Star.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Три человека погибли в Китае в результате ДТП с автомобилем и мопедами
В Китае внедорожник врезался в группу людей на мопедах, в результате чего три человека погибли и еще 10 получили различные травмы.
Обновлено в 05:01
Общество
Московскую станцию метро «Стахановская» оформят в духе конструктивизма
Станцию метро "Стахановская" Некрасовской линии московского метро оформят в духе конструктивизма, сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Политика
На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин по телефону поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:29
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
Сотрудники МВД заявили, что в посылке большая доза психотропного препарата и это уголовное дело.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Авто
Пикап Mercedes-Benz X-класса будет снят с производства
Грузовичок дебютировал в 2017 году, будучи унифицированным с пикапом Nissan Navara.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Марков назвал имена виновных в катастрофе MH17
Депутат Госдумы РФ V созыва Сергей Марков рассказал, когда действительно виновные в катастрофе люди понесут реальное наказание.
Обновлено в 06:01
Кино
Вышел трейлер шпионского боевика с Крисом Эвансом от Netflix
Netflix поделился трейлером к фильму «Курорт для ныряльщиков на Красном море» с Крисом Эвансом в главной роли.
Обновлено в 03:34
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам
В среду, 17 июля, президент России Владимир Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.
Обновлено в 01:18
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Футбол
«Барселона» предложила ПСЖ за Неймара 40 млн евро и двух игроков
В свою очередь, руководство «ПСЖ» хочет отбить 222 миллиона евро, которые были заплачены за Неймара в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Обновлено в 02:24
Авто
Porsche тестирует виртуальную реальность в авто
Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 05:20
Политика
Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:37
Общество
Российский город оказался в числе самых безопасных в мире
Нижний Новгород занял 53 место в числе самый безопасных городов мира, согласно исследованию Numbeo. Об этом сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Недвижимость
Число новых поселков в Подмосковье сократилось на треть за пять лет
За первые шесть месяцев 2019 года на первичном загородном рынке Подмосковья в продажу вышло 30 новых поселков.
Обновлено в 04:13
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23