Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.

Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%

Здоровье Медузы-крестовики появились во Владивостоке В Приморском океанариуме в экспозиции Японское море поселились медузы-крестовики, сообщает РИА VladNews со ссылкой на океанариум.

Футбол Гризманн назвал имя своего самого жесткого соперника Французский футболист Антуан Гризманн согласился назвать имя игрока, против которого ему было тяжелее всего играть на поле.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Футбол Эмери пообещал болельщикам «Арсенала» несколько громких трансферов Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери не исключил, что в ближайшее время команда подпишет несколько топовых игроков.

Общество Чайка поручил проконтролировать помощь многодетной семье из Тулуна Генпрокурор РФ Юрий Чайка поручил прокуратуре взять на контроль выдачу компенсации по утере имущества многодетной матери из города Тулун Иркутской области.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Кино «Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми» Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Общество Сегодня ночью туляки смогут увидеть «пепельную» луну В ночь с 16 на 17 июля многие россияне смогут наблюдать необычное лунное затмение, называемое астрологами «пепельной» луной.

Политика Суд Амстердама отложил решение по скифскому золоту Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, об этом стало известно из официального заявления.

Армия и оружие США ввели санкции против главнокомандующего ВС Мьянмы Соединённые Штаты ввели санкции против главнокомандующего Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, а также трёх генералов страны.

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Политика В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Экономика Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании Ракишев (восьмой в топ-50 богатейших бизнесменов казахстанского Forbes с состоянием $691 млн) с конца 2017 г. являлся крупнейшим акционером Petropavlovsk.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Шоу-бизнес Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.

Финансы Россия в мае сократила вложения в госбумаги США почти до $12 млрд Россия в мае этого года сократила объём вложений в американские госбумаги с $12,136 млрд до $12,024 млрд.