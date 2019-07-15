Экономика
Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%Rambler News Service 09:27
Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Петербургские заводы увеличили выпуск в первом полугодии почти на 5%. Но темпы роста замедлились
Фонтанка.Рувчера в 04:57
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 23:21, Вашингтон
Происшествия
Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму
Обновлено в 17:15
Политика
Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября
Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.
Обновлено в 20:33
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Авто
Lotus покажет революционный гиперкар Evija Electric сегодня
Революционный полностью электрический гиперкар Evija, который собирается стать самым амбициозным автомобилем в истории фирмы Lotus, будет представлен в рамках эксклюзивного мероприятия в центре Лондона этим вечером.
Обновлено в 08:24
Политика
Саакашвили признал, что во времена СССР на Украине жилось лучше
Во времена СССР на Украине жилось лучше, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 17:37
Политика
На Украине вступил в силу закон о госязыке
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено вчера в 08:08
Футбол
СМИ: ПСВ готов отпустить Перейро в «Спартак» за 15 миллионов евро
ПСВ, в свою очередь, рассчитывает выручить за трансфер Перейро, чей контракт с клубом истекает летом 2020 года, от 10 до 15 миллионов евро.
Обновлено в 19:01
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено в 10:15
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Происшествия
Мужчина умер после плавания в море из-за смертоносной бактерии
Мужчина скончался, заразившись в море в штате Флорида смертоносной бактерией, пишет Metro.
Обновлено в 23:16
Политика
Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:29
Футбол
Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ
Встречу «Ростов» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые вывезла сына на море
Актриса совместила отдых и работу. Актриса Мария Порошина привезла четверых детей, включая полугодовалого сына Андрея, на Черное море.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов
Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено в 16:43
Политика
Иран сообщил о поломках у пропавшего танкера из ОАЭ
Силы Ирана отбуксировали в свои территориальные воды танкер Riah из ОАЭ, который несколько дней назад перестал передавать данные о местоположении, заявил иранскому агентству ISNA представитель иранского МИДа Сейед Аббас Мусави.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Места размещения ядерного оружия США в Европе случайно оказались раскрыты из-за доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Washington Post.
Обновлено в 22:08
Общество
Конструктор рассказал об уникальности российской подлодки «Пиранья»
Ведущий конструктор Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит» Игорь Караваев рассказал РИА Новости об уникальных характеристиках новейшей, неатомной малой подлодки П-750Б «Пиранья».
Обновлено в 21:08
Политика
В МВД оценили угрозы непризнания российских паспортов жителей Донбасса
В российских паспортах нет информации о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России на фоне намерения ряда стран Запада не признавать российские паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено в 18:06
Политика
США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400
Обновлено в 15:42
Политика
Конгресс США принял санкции против госдолга России
Как отметил один из авторов поправки о санкциях против госдолга РФ, демократ Брэдли Шерман, эта мера «посылает четкий сигнал президенту России Владимиру Путину».
Обновлено 13 июля в 22:29
Политика
Почти 70% россиян заявили о хорошем отношении к Украине
В свою очередь, 12% россиян заявили, что в основном плохо относятся к Украине, а еще 9% — очень плохо.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено в 13:05
Здоровье
46 трупов кабанов с АЧС обнаружили в Нижегородской области
Напомним, карантин по африканской чуме свиней введен в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах.ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней (АЧС) установлены из-за обнаружения на территории ООО ИК «Универсал-Финансы-НН» трупа одного кабана и головы другого с признаками опасного заболевания.
Обновлено в 07:13
Общество
Петербуржцы смогут наблюдать лунное затмение
Обновлено в 12:14
Футбол
«Ювентус» подписал полузащитника «Лиона»
20-летний хавбек подписал предварительно первый профессиональный контракт с французским клубом, а потом был продан в "Ювентус" за 400 тысяч евро, однако за счет бонусов "Лион" может получить дополнительно до 5 миллионов евро и долю от последующей продажи игрока.
Обновлено в 15:52