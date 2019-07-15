Экономика

Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%Rambler News Service 09:27

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Промышленное производство в России в первом полугодии 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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