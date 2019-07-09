Экономика

В России выросли показатели промышленного производстваREGNUM вчера в 22:06

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Индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос, сообщили в пресс-службе Росстата.
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В 1-м полугодии промпроизводство в Омской области, как и в целом по России, возросло

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В России выросли показатели промышленного производства

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Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%

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Объём промпроизводства в России в первом полугодии вырос на 2.6%

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РФ в янв-июне увеличила производство золота на 23,8% - Росстат

Вестник золотопромышленникавчера в 09:00
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»

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Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы

Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
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«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
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Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы

Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Мужчина умер после купания в море

В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
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Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции

Обновлено вчера в 19:36
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Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI

Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
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Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале

Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
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Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти»

Появились первые кадры из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые серии начнут выходить на канале Adult Swim в ноябре 2019 года.
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Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения

Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
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Эксперт назвал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Финансы

Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже

Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
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Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов

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Умер итальянский писатель Андреа Камиллери

Обновлено в 03:39
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«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро

«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
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Предсказана экологическая катастрофа в Сибири

Обновлено в 03:43
Происшествия

Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае

В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте

Обновлено вчера в 23:02
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
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Зарплату трех фирм унесли воры в Калининском районе

Похищено более 6 миллионов рублей. Зарплату трех компаний унесли воры в Калининском районе.
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Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

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Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»

Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
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