Индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос, сообщили в пресс-службе Росстата.

Политика Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.

Футбол «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов «Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.

Происшествия Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Происшествия Мужчина умер после купания в море В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.

Политика Порошенко отказался идти на допрос Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Культура Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Политика Володин представил свои предложения об изменении Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Кино Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти» Появились первые кадры из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые серии начнут выходить на канале Adult Swim в ноябре 2019 года.

Армия и оружие Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Финансы Эксперт назвал наихудший день для рубля Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Финансы Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

Происшествия Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.

Футбол «Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро «Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.

Происшествия Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.

Происшествия Зарплату трех фирм унесли воры в Калининском районе Похищено более 6 миллионов рублей. Зарплату трех компаний унесли воры в Калининском районе.

Культура Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.