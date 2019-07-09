Экономика
В России выросли показатели промышленного производстваREGNUM вчера в 22:06
Индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос, сообщили в пресс-службе Росстата.
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В 1-м полугодии промпроизводство в Омской области, как и в целом по России, возросло
Вечерний Омск. Неделя01:11
Промышленное производство в России в первом полугодии выросло на 2,6%
Rambler News Serviceвчера в 09:27
РФ в янв-июне увеличила производство золота на 23,8% - Росстат
Вестник золотопромышленникавчера в 09:00
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс-Москва»
Обновлено в 03:41
Политика
Что известно о крушении MH17 над Донбассом через 5 лет после катастрофы
Пять лет назад в Донбассе потерпел крушение Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Обновлено в 00:25
Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы
Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI
Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Обновлено в 03:13
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Кино
Появились первые кадры из четвёртого сезона «Рика и Морти»
Появились первые кадры из четвёртого сезона мультсериала «Рик и Морти». Новые серии начнут выходить на канале Adult Swim в ноябре 2019 года.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Зеленский скорректировал действия армии на случай введения военного положения
Президент Владимир Зеленский внес изменения в порядок прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на случай введения военного положения (ВП).
Обновлено в 02:55
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Финансы
Эксперт назвал наихудший день для рубля
Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Финансы
Сбербанк вернул себе лидерство по капитализации на Мосбирже
Капитализация Сбербанка на открытии торгов Московской биржи в среду превысила 5,3 трлн рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Гаджеты
Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов
Обновлено в 02:39
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро
«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
Обновлено в 02:52
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Происшествия
Пять человек пострадали и один погиб в ДТП на Алтае
В аварии пострадали пять человек и один погиб, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Зарплату трех фирм унесли воры в Калининском районе
Похищено более 6 миллионов рублей. Зарплату трех компаний унесли воры в Калининском районе.
Обновлено в 03:06
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца в «Русалочке»
Обновлено в 01:50
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32