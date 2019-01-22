Экономика
Промсвязьбанк выдал первые оборонные кредиты на 130 млрд рубРБК 11:23
Промсвязьбанк подписал соглашения о выдаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса кредитов на 130 млрд руб. Об этом глава банка Петр Фрадков доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Кроме того, Промсвязьбанк берет для сопровождения контракты по гособоронзаказу.
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Мы сопровождаем уже более 30% всех госконтрактов по гособоронзаказу страны. Не забываем про работу, связанную с кредитованием оборонки. Сейчас мы подписали кредитных соглашений с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму около 130 млрд рублей, и эта работа активно продолжается.
— Петр Фрадков, российский экономистFinam.Ru 11:17
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