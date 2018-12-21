Шаталов, Муравьев, Козеренко, Пидлужный и Иванов совершали сделки от имени Промсвязьбанка по доверенности и эти сделки причинили ему убытки, считает банк. К остальным – Жупанову, Иодко, Дмитрию Ананьеву, Мамакину и Волошкиной – иски поданы как к бывшим членам правления.

с чего всё началось

Промсвязьбанк подал арбитражный иск к своим бывшим владельцам, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, и экс-руководству банка на 282,2 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст искового заявления.

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