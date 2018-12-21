Экономика

Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Коммерсантъ
19 декабря в 12:39

Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Коммерсантъ19 декабря в 12:39
с чего всё началось

Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам

Шаталов, Муравьев, Козеренко, Пидлужный и Иванов совершали сделки от имени Промсвязьбанка по доверенности и эти сделки причинили ему убытки, считает банк. К остальным – Жупанову, Иодко, Дмитрию Ананьеву, Мамакину и Волошкиной – иски поданы как к бывшим членам правления.
Ведомости05:12

Подробнее о событии

Промсвязьбанк требует взыскать 282 млрд рублей с бывших владельцев

Право.ру11:21

Промсвязьбанк подал иск к братьям Ананьевым и бывшим топ-менеджерам на 282 млрд рублей

ТАСС10:16

Промсвязьбанк подал рекордный иск к Ананьевым и бывшим топ-менеджерам

РБК06:33

Промсвязьбанк подал иск против бывших владельцев и топ-менеджеров на 282 млрд руб

Rambler News Service07:04

Промсвязьбанк пытается взыскать потраченные на санацию деньги с экс-руководства

Саминвестор06:21

Промсвязьбанк подал рекордный иск к бывшим владельцам и менеджерам

Ведомости05:12

Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей

Коммерсантъ19 декабря в 12:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Экономика

Цукерберг и Алекперов вошли в списки «победителей» и «лузеров» Forbes

Второе место в списке самых невезучих миллиардеров занял основатель бренда Zara Амансио Ортега, потерявший $16,2 млрд: сейчас его состояние оценивается в $59,6 млрд.
Обновлено в 09:50
Экономика

ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года

Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.
Обновлено в 10:29
Экономика

ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования

«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика

Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

В конце 2017 года глава ЦБ говорила, что речь идет о двух годах, в течение которых регулятор продолжит отзывать лицензии.
Обновлено в 03:34
Экономика

Авиакомпания Utair приостановила выплаты по семилетним кредитам

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по семилетним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде», — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:38
Экономика

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Финансы

Курс доллара опустился ниже 68 рублей

Курс доллара в пятницу на торгах Московской биржи опустился ниже $68 руб. Американская валюта падала до 67,91 руб. (- 38 коп. к закрытию предыдущих торгов или 0,5%).
Обновлено в 03:03
Экономика

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду

Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Финансы

Украина получила первый транш от МВФ по новой программе

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы

Аналитики ЦБ РФ рассказали о риске ипотечного пузыря

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал аналитическую записку, где рассказал, что российские банки недооценивают риски кредитования, так как кредитные бумы «взрослеют» через макроэкономические эффекты и влияют на ожидания банков и заемщиков.
Обновлено в 09:19
Экономика

Производитель SSJ-100 заплатит 182 млн руб. по искам покупателя

Об исках к ГСС стало известно в конце ноября.
Обновлено в 10:36
Энергетика

«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб

«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Финансы

Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку

Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34
Экономика

Оценка роста ВВП США в III квартале снижена до 3,4%

Фото: EPA / JASON SZENES Экономика США в III квартале выросла на 3,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли страны.
Обновлено в 08:56
Главное