Общество

Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея АнаньеваТАСС вчера в 11:41

Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение иска ПАО "Промсвязьбанк" с требованием расторгнуть брачный договор одного из его бывших владельцев Алексея Ананьева для взыскания с него компенсации по иску на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
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«Промсвязьбанк» судится с экс-совладельцем Алексеем Ананьевым из-за брачного договора

URA.Ruвчера в 14:23

Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева

РБКвчера в 11:21

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Ведомостивчера в 13:21

Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева

ТАССвчера в 11:41

Промсвязьбанк потребовал расторгнуть брачный договор Ананьева

Коммерсантъвчера в 15:09

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева

Интерфаксвчера в 10:17

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

BFM.ruвчера в 09:20
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Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Споры Кадырова и дагестанцев об имаме Шамиле заинтересовали ФСБ

Обновлено в 05:12
Политика

Президент Румынии приглашает в страну еще больше американских солдат

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
Обновлено в 05:17
Кино

Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
Обновлено в 05:14
Экономика

Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине

«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
Политика

Макрон связал будущее России с Европой

Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 00:28
Политика

Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество

Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»

Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Общество

В России предложили ограничить использование смартфонов в школах

Как говорится на официальном сайте ведомства, данная мера направлена на проведение профилактики здоровья учеников, а также на улучшение образовательного процесса.
Обновлено 19 августа в 08:36
Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8

Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено вчера в 22:59
Наука

Ученые создадут систему управления льдами Баренцева моря для безопасной навигации

Ученые Северного Арктического федерального университета (Архангельск) совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами Баренцева моря.
Обновлено в 04:20
Политика

Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
Обновлено вчера в 22:48
Общество

В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах

В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Политика

Германия потратила на американские войска в ФРГ за семь лет €243 млн

Обновлено в 00:42
Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название

Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Наука

Segway-Ninebot показала самоуправляемый беспилотный электросамокат

Обновлено в 03:10
Политика

Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Челябинске задержан водитель мусоровоза, столкнувшегося с автобусом

Обновлено в 05:30
Здоровье

В Москве отменят медсправку для детсадов

Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
Обновлено вчера в 09:06
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Экономика

ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных

Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный портвейн

Специалисты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" провели аудит 15 винных хозяйств Крыма. Они посетят 50 виноделен России.
Обновлено в 02:06
Политика

Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Общество

Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет

Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 03:12
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Алексей Николаевич Ананьев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, генеральный директор и владелец 60% в IT-компании «Техносерв». Обладая личным состоянием $1,7 млрд, в 2013 году занял 61 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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