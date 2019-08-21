Общество
Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея АнаньеваТАСС вчера в 11:41
Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение иска ПАО "Промсвязьбанк" с требованием расторгнуть брачный договор одного из его бывших владельцев Алексея Ананьева для взыскания с него компенсации по иску на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
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Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева
Интерфаксвчера в 10:17
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Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что готов принять в стране больше американских военных.
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Кино
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Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
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Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
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Политика
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Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Общество
Медведев одобрил практику создания «поликлиник на колесах»
Председатель правительства провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, который доложил главе кабмина о развитии здравоохранения и опыте создания двух мобильных медицинских комплексов — "небольших полноценных поликлиник на колесах", в которые помещается семь врачебных кабинетов.
Обновлено в 06:05
Общество
В России предложили ограничить использование смартфонов в школах
Как говорится на официальном сайте ведомства, данная мера направлена на проведение профилактики здоровья учеников, а также на улучшение образовательного процесса.
Обновлено 19 августа в 08:36
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения России в G8
Россия ждет конкретных предложений по возвращению в «Большую восьмерку», заявила 21 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 06:41
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Ученые создадут систему управления льдами Баренцева моря для безопасной навигации
Ученые Северного Арктического федерального университета (Архангельск) совместно с коллегами из Норвегии, Швеции и Финляндии создадут систему управления льдами Баренцева моря.
Обновлено в 04:20
Политика
Пушков прокомментировал заявление Трампа о возвращении России в G8
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».
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Общество
В 2019 году кадастровую стоимость недвижимости установят в 65 регионах
В 2019 году 65 регионов России приступили к проведению государственной кадастровой оценки согласно 237-ФЗ.
Обновлено в 03:25
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде получил название
Новое название фильма о Джеймсе Бонде было объявлено в социальных сетях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт франшизы.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:35
Здоровье
В Москве отменят медсправку для детсадов
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Обновлено вчера в 09:06
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Общество
В Роскачестве объяснили, как выбрать качественный портвейн
Специалисты Роскачества в рамках проекта "Винный гид России" провели аудит 15 винных хозяйств Крыма. Они посетят 50 виноделен России.
Обновлено в 02:06
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Общество
Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет
Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
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