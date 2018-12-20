Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказал его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.

с чего всё началось

Председатель правления Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков рассказал, что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты платежных систем VISA и Mastercard. Причиной тому стало возможное введение экономических санкций в отношении России.

Промсвязьбанк принимает меры на случай отключения от Visa и Mastercard

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