Экономика
Промсвязьбанк принимает меры на случай отключения от Visa и Mastercard
Промсвязьбанк принимает меры на случай отключения от Visa и MastercardКоммерсантъ00:25
Председатель правления Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков рассказал, что банк сократил до минимума обеспечительные депозиты платежных систем VISA и Mastercard. Причиной тому стало возможное введение экономических санкций в отношении России.
Коммерсантъ00:25
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с чего всё началось
Промсвязьбанк сократил до минимума обеспечительные депозиты в пользу международных платежных систем Visa и Mastercard, рассказал его предправления Петр Фрадков. Это одна из мер подготовки к возможным санкциям, следует из его слов.Ведомостивчера в 16:15
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Экономика
Rusal прокомментировал намерение США вывести компанию из-под санкций
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Реальные располагаемые доходы россиян снизились в ноябре на 2,9%
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Экономика
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Обновлено вчера в 22:11
Экономика
Крым попросил из федерального бюджета еще 200 млрд рублей
Власти республики Крым и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной программе развития (ФЦП) регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Обновлено в 01:49
Экономика
Bitcoin Cash вырос на 70% за пять дней. Его капитализация выше $2 млрд
В начале прошлого месяца курс Bitcoin Cash был практически в пять раз выше, чем сейчас, на уровне в $630.
Обновлено в 02:29
Экономика
Налоговые поступления в бюджет РФ выросли на 24%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 10 месяцев 2018 года Федеральная налоговая служба России обеспечила 76% доходов всего федерального бюджета, перечислив 17,6 трлн рублей налогов — это на 23% или на 3,3 трлн рублей больше аналогичного периода 2017 года.
Обновлено в 02:32
Экономика
Контракт из-под земли: как арбитраж разрешил спор о рекламе в метро
Компания пообещала перечислить ГУП в течение десяти лет 22,7 млрд руб. В "Трейд Компани" при этом не скрывали, что действуют в интересах автохолдинга "Гема", чья структура "Авто Селл" уже продавала рекламу в московской подземке.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Авиакомпании попросили Путина ускорить выплату компенсаций за керосин
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая 27 российский авиакомпаний, попросила президента России Владимира Путина ускорить предоставление господдержки в связи с подорожанием топлива.
Обновлено вчера в 20:42
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Пока же столь значительное сокращение задолженности, отмечают эксперты, «опровергает волну» сообщений о росте неплатежей, возникшую летом еще при обсуждении индексации тарифов ЖКУ (в 2019 году утверждено двухэтапное повышение тарифов на 1,7% в январе и 2,4% в июле).
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Экономика
Аналитики спрогнозировали рост числа абонентов виртуальных операторов
В целом по итогам 2018 года компания прогнозирует рост числа абонентов виртуальных операторов на 18%, тогда как абонентская база всего мобильного рынка останется на уровне прошлого года.
Обновлено вчера в 06:09
Экономика
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Совладелец USM Holdings Алишер Усманов вложит в проекты в Узбекистане, где он родился, около $300–400 млн к концу следующего года.
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