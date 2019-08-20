Общество

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru 09:20

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Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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Интерфакс10:17

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

BFM.ru09:20
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