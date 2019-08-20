Общество

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru вчера в 09:20

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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«Промсвязьбанк» судится с экс-совладельцем Алексеем Ананьевым из-за брачного договора

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Коммерсантъвчера в 15:09

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

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Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева

ТАССвчера в 11:41

Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева

РБКвчера в 11:21

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева

Интерфаксвчера в 10:17

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Ведомостивчера в 13:21
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
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Алексей Николаевич Ананьев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, генеральный директор и владелец 60% в IT-компании «Техносерв». Обладая личным состоянием $1,7 млрд, в 2013 году занял 61 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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