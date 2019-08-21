Общество

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru вчера в 09:20

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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«Промсвязьбанк» судится с экс-совладельцем Алексеем Ананьевым из-за брачного договора

URA.Ruвчера в 14:23

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Коммерсантъвчера в 15:09

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

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Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева

ТАССвчера в 11:41

Промсвязьбанк потребовал расторжения брачного договора Алексея Ананьева

РБКвчера в 11:21

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева

Интерфаксвчера в 10:17

Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева

Ведомостивчера в 13:21
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Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
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Исследование, проведенное порталом Iphones.ru, показало, что мобильный интернет оператора «Мегафон» является самым быстрым в России.
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Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве

Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
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Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина.
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Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит

Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
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Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
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Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
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Компания Great Wall продемонстрировала новое кросс-купе WEY VV7 GT

Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
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Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

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Алексей Николаевич Ананьев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, генеральный директор и владелец 60% в IT-компании «Техносерв». Обладая личным состоянием $1,7 млрд, в 2013 году занял 61 место в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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