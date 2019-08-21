Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея АнаньеваBFM.ru вчера в 09:20
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи. Как передает корреспондент Business FM, об этом стало известно на заседании Мещанского суда столицы, который приступил к рассмотрению иска кредитного учреждения.
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Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор его экс-совладельца Алексея Ананьева
Интерфаксвчера в 10:17
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Челябинский депутат подозревается в убийстве женщины
Обновлено в 03:26
Общество
Третьяковскую галерею на Крымском валу закроют на четыре-пять лет
Здание Третьяковской галереи на Крымском валу в Москве будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 год, сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.
Обновлено в 03:12
Технологии
Мобильный интернет «Мегафона» назван самым быстрым в России
Исследование, проведенное порталом Iphones.ru, показало, что мобильный интернет оператора «Мегафон» является самым быстрым в России.
Обновлено в 05:49
Политика
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Возвращение России в G8 станет поражением Украины, считают в Киеве
Возвращение РФ к работе в G8 до урегулирования ситуации на Украине станет поражением для Киева, считает украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Hublot представил первые часы из желтого сапфирового стекла
Первые эксперименты Hublot с сапфировым стеклом, абсолютно прозрачным, но невероятно твердым и сложным в обращении материалом, относятся к 2016-му.
Обновлено в 04:52
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.
Обновлено вчера в 11:00
Футбол
«Барселона» заказала форму с фамилией Неймара
Обновлено в 03:20
Общество
«Говорящая пирамида позора» появилась в Самаре
Первую говорящую пирамиду установили 20 августа около дома должника на ул. Волгина.
Обновлено в 05:05
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Политика
Королевская семья Дании удивилась решению Трампа перенести визит
Королевская семья Дании удивлена решению президента США Дональда Трампа временно отложить свой визит в Копенгаген.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Мосгорсуд отказал Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд признал законным отказ политику Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 04:55
Авто
Компания Great Wall продемонстрировала новое кросс-купе WEY VV7 GT
Компания Great Wall официально представила серийную версию премиального кросс-купе WEY VV7 GT.
Обновлено вчера в 03:37
Космос
Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»
Обновлено в 02:19
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В Китае рассказали о влиянии Су-57 на F-35
Появление экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57 разрушит монополию американских F-35 Lightning II, пишет Sohu.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Банду грабителей взяли штурмом под Волгоградом
Обновлено в 06:39